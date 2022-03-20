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蔡其昌批盧秀燕「把市長當民代做」 鄭照新：別當中火發言人
立法院副院長蔡其昌今再質疑台中市長盧秀燕「把市長當民代在做」並批評「以一個市長的資格來講，盧市長這樣實在沒辦法解決市民的問題，很難做一個好市長」。台中市政府新聞局長鄭照新反駁指「蔡副院長爭取以氣換煤的過程，到底站在市民還是中火那邊」，希望蔡其昌記得「他不是中火選出的發言人」。
蔡其昌今出席東海大學EMBA研聯會長交接典禮，會後受訪指出，他曾邀盧秀燕一起提案，要求台電訂出以氣換煤時間表，但盧未響應，後來他提案通過，向台電祭出最重壓力，讓台中人不要再呼吸髒空氣。蔡其昌批盧秀燕「把市長當民代在做」，只在乎自己政治利益，當市長則是要解決問題。
蔡其昌酸盧秀燕，去年經濟部長王美花發給中火燃氣機組特許建照，當時盧說無法接受中火違法擴建，現在中火燃氣機組動工又說沒有擋，樂見以氣換煤，事實是中火建照被市府卡了15個月。他批說「盧市長你對的起台中市民？」
新聞局長鄭照新反擊表示，蔡其昌在爭取以氣換煤的過程中，到底站在市民這邊還是中火這邊，「希望立法院副院長蔡其昌記得他是台中市民選出的民意代表，不是中火選出的發言人」。
台電願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，不是除役備用，台中市府表示肯定，指市府及市民過去十幾個月強力發聲是有效的。但強調，拆除中火2部燃煤機組與1支煙囪仍不夠，以發電功率來說，一部燃氣機組等於兩部燃煤機組，所以台電新建2部燃氣機組，就應拆除4部燃煤機組，如此中火發電變大之餘，空汙與排碳量會更少。市府會繼續爭取建二（氣）拆四（煤），希望經濟部與台中市政府繼續協商，提前拆除期程。
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