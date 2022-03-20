【重磅快評】高雄人口直直落 蘇貞昌還撒捷運捧陳其邁

行政院長蘇貞昌今（20）天南下，再度對高雄市「送出大禮」，宣布核定高達1442.37億元、高雄捷運黃線的興建計畫，預計年底動工，為高雄市長陳其邁年底選情拉抬意味不言可喻。只不過，就在蘇貞昌大力讚揚陳其邁「有好人才才有好將來」的同時，高雄市的人口卻創下縣市合併以來12年新低，跌破274萬，不僅早早被台中市超車，人口第二多的三民區還可能因此少掉一席議員，顯示再多的硬體建設與大內宣，也止不住北漂的趨勢。

根據高雄市民政局的統計，高雄市人口在上月跌破274萬，剩下273萬8002人，其中有1萬9893人因為超過兩年未入境而遭到除籍，高雄市民政局表示，因疫情導致旅外國人無法返台的現象全國皆然，高雄市非特例。

疫情持續兩年多，許多旅外民眾因超過兩年沒有入境，導致遭除籍，包括雙北、彰化都因此掉了不少人口。不過，高雄市人口外流早在疫情之前就已發生，從2016年到達277萬9371人的高峰後，便一路開始下滑，更在2017年首度被台中市超車，此後就再也回不去了。

高雄的人口一路走低，即使在陳其邁2020年8月上任，當年人口還是比前一年少了7千多人，來到276萬5932人，執政一年半後，去年又少了2萬多人，剩下274萬4691人。到了上個月，兩個月內又再少了6千多人，跟去年同期更少了3萬6千多人，連三民區議員席次都可能因此從8席掉到7席。

反觀，台中市人口則是一路上揚，雖然去年可能也因為除籍因素比前年少了7千多人，但人口還是超過281萬，與高雄市的距離愈拉愈大。其中高雄市在15到39歲外移比率更比總人口高，顯示這個城市根本留不住年輕人。

撇除2018年底至2020年6月一年半短暫政黨輪替外，綠營在高雄執政將近20年，中央不論是藍綠執政，給予高雄的補助只有多沒有少，這幾年高雄出現許多雄偉的建築，甚至還被網友認為是六都中最漂亮的城市。然而這些美麗的公共建設，卻留不住年輕人，一場城中城大火更是燒出高雄城市治理大洞，讓人照見這個光鮮亮麗的城市表相底下，殘破不上軌道的落後面目。

陳其邁上任以後，在中央完全執政的優勢下，獲得的資源更是源源不絕，從疫苗到台積電，中央不斷地為陳其邁創造利多，就連要改建動物園5億的經費，陳其邁都可以直接發函要求國營事業捐款，更因此被酸是「5億市長」。如今中央現在又送上高達1千多億的捷運路線，暖男市長簡直是集萬千寵愛於一身。

蘇揆在選舉年大撒軌道幫陳其邁拉抬選情，問題是，高雄的人口持續外流，且高雄拚命蓋捷運、輕軌，搭乘的人數卻極為有限，高捷一天平均約僅11萬人搭乘，輕軌更是慘不忍睹。去年有班在上午上班尖峰時間出軌的輕軌列車，當時車上竟然只有2名乘客，也被嘲諷是是尊榮包車。

今天蘇揆盛讚陳其邁說，高雄市民對陳其邁很信任，陳其邁果然也不負重望，連台積電都來，請高雄市民「方方面面跟著陳其邁，有好人才才有好將來」，然而，對比高雄不斷探底的人口數，顯然人民早已用腳投票。