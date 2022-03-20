柯文哲演講智慧城市 自認得獎太多未吹牛

「得獎實在太多，不必自己吹牛。」台北市長柯文哲20日到東海大學進行了半小時的台北智慧城市演講。台北市在全球近80個城市中勇奪第4名、亞洲第2名，亞洲僅次於新加坡。柯文哲表示，他採取的策略主要是「政府出題、企業解題」、設立組織整合政府部門，排除抗拒主動嚐試等，以持續累積成果。

台北市智慧城市第2名

東海大學智慧轉型中心舉行的智慧城市論壇，顯然是為柯文哲量身打造。會中除邀請藍濤亞洲集團總裁黃齊元與柯文哲各進行半小時的專題演講外，下半場的座談，即由黃齊元主持、並由柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、立委高虹安就智慧城市的理想與實現等議題進行與談。與談人都是民眾黨要角。

黃齊元演講時指出，台北市在2020年獲得全球智慧城市第8名，2021即進展到第2名；前兩年第1名都是新加坡。由於美國人注重隱私，加上基礎建設落後，反而不如中國大陸部分城市如深圳、杭州的發展。未來數位智慧城市建設很重要部分，在於數位信任不足，民眾對數位信任的要求，還有很大的改善空間。

採購有但書

柯文哲則從政府治理與創新的角度切入表示，在推展台北智慧城市的過程須打破政府機構「分工卻不合作」的制度性缺失，整合成立智慧城市辦公室。再透過相關策略的推動：如台北市政府一年總預算約1700億元，是極大的採購者，他要求透過採購發揮創意，讓業者幫忙解決問題。

例如，台北市空調預算一年達6千萬元，標案不是在「買冷氣機」，而是要求「智慧空調」，問題在於標案的撰寫要求必須發揮創意，廠商完成標案後，如何運用數位科技達到節能控制等效益，也獲得很大的收獲。另外，台北社會住宅也要求達到智慧化，「台北通」則從學生、老人與公務員優先試行。

由內而外、先公後私

台北市採取由內而外、先公後私的策略，認為對建置智慧城市有幫助的政策與措施，即主動推行；「做了解才知道能不能成」、「先求有再求好」，他在推台北通時，也遇到很多人的抵抗阻力，但後續還是決定推動，也獲得成效。

「我預測疫情下個月應該就會緩和，」柯文哲語出驚人的說。他認為自疫情發生以來「世界己經回不去了」，很多生活型態、產業發展會產生重大改變。台北在推行「酷課雲」時，一開始沒有多少學校老師配合，進展較慢，但疫情必須改變授課與受教模式，如今北市教師人手一台iPad，都能直接上網投影上課。

「每次的危機是重大轉機，不要浪費每次危機的發生。」柯文哲指出，台灣遇到疫情的程序通常是防疫、抒困、振興、轉型；但他也強調，應該從抒困直接跳到轉型，讓經費用在整體產業與社會的轉型上。

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