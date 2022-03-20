影／朱立倫進總統府？呂秀蓮：有才氣、領導能力都有機會

前副總統呂秀蓮今天受國民黨青年部邀請舉辦講座，會前與國民黨主席朱立倫一起受訪。媒體詢問，呂日前曾在活動場合說下一個進總統府的人是朱立倫，還會支持朱嗎？朱在一旁說：「副總統是客氣話啦，我幫副總統回答。」呂秀蓮則接著表示，「有才氣、有領導能力的人，都有機會。」

媒體也問及，有人說國民黨已經日薄西山，要不要給點建議？呂秀蓮說，「這個我不敢，政黨都是由選民來決定，朱主席領導自有方向。」

最近行政院長蘇貞昌在總質詢時，與國民黨立委蔣萬安激烈交鋒，蘇貞昌還說「過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了」，媒體也問呂秀蓮的看法？呂秀蓮說，她沒親耳聽到這一句，不過一個民主法治國家，行政首長必須面對民意監督，應該謹守分寸，所有發言都要謹慎負責任。