聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／朱立倫進總統府？呂秀蓮：有才氣、領導能力都有機會
前副總統呂秀蓮今天受國民黨青年部邀請舉辦講座，會前與國民黨主席朱立倫一起受訪。媒體詢問，呂日前曾在活動場合說下一個進總統府的人是朱立倫，還會支持朱嗎？朱在一旁說：「副總統是客氣話啦，我幫副總統回答。」呂秀蓮則接著表示，「有才氣、有領導能力的人，都有機會。」
媒體也問及，有人說國民黨已經日薄西山，要不要給點建議？呂秀蓮說，「這個我不敢，政黨都是由選民來決定，朱主席領導自有方向。」
最近行政院長蘇貞昌在總質詢時，與國民黨立委蔣萬安激烈交鋒，蘇貞昌還說「過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了」，媒體也問呂秀蓮的看法？呂秀蓮說，她沒親耳聽到這一句，不過一個民主法治國家，行政首長必須面對民意監督，應該謹守分寸，所有發言都要謹慎負責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言