俄烏戰爭 呂秀蓮：當美國需要中國 台灣要審慎觀察態勢

前副總統呂秀蓮今天受國民黨青年部邀請舉辦講座，對於近來美國總統拜登與中國國家主席習近平進行視訊通話，她表示，如果放眼國際，中美俄政治版圖有在調整，新三國主義形成，特別在惡無戰爭裡面，美國期待中國扮演一個角色，台灣當然要很審慎，當美國需要中國的時候，就是美國是不是對台灣鬆綁的時候，值得朝野各界審慎觀察事態演變。

媒體也問及，如此台灣的獨立空間是否變小？呂秀蓮說，1996年當全民參與總統直選時，台灣國家主權就獨立了，國號還是中華民國，李登輝就職是中華民國總統，但1996年的中華民國就是台灣，跟1912年在南京成立的中華民國相比，是第二共和的型態，不必再談獨立，因為已經是事實。現在應該談如何避免戰爭、擁有和平，應該超越藍綠思考，烏克蘭戰爭多麼無情，砲彈不會選擇藍或綠來攻打，「我們必須命運共同，大家一起來避免戰爭。」