柯文哲沒規劃選高雄 蔡炳坤：年底藍白藍綠都有可能合
「2022會有藍白合的可能嗎？」台北市副市長蔡炳坤今指出，「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性」政黨是既競爭又合作的。至於柯文哲是否選高雄市長，蔡表示「據我了解，無此規劃！」
台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤與不分區立委高虹安今聯袂參加東海大學智慧轉型中心「名人論壇」，柯文哲表示因參加的是學術會議，低調不願受訪。相關問題由蔡炳坤代答。
因柯在台北市長任期進入倒數，被問到是否選高雄市長？蔡炳坤說，柯文哲在台北市長8年做好做滿是理所當然的，所以就他的了解「目前並沒有這樣的規劃」。另8月有台北市的市政博覽會，會向市民報告努力方向。所以不管是誰來接任市長，都可以建構完整的藍圖，讓下一任市長把政策延續下去。
至於政壇關切2022會有藍白合的可能嗎？蔡炳坤說，其實在各種議題上，不管跟民進黨、國民黨都有各種形式合作的可能性。我們從來都說政黨間應該要是競爭與合作，所以合作的選項都在，不管議題或是這次地方選舉，我想「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性。」
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