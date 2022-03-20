快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

柯文哲沒規劃選高雄 蔡炳坤：年底藍白藍綠都有可能合

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供

「2022會有藍白合的可能嗎？」台北市副市長蔡炳坤今指出，「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性」政黨是既競爭又合作的。至於柯文哲是否選高雄市長，蔡表示「據我了解，無此規劃！」

台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤與不分區立委高虹安今聯袂參加東海大學智慧轉型中心「名人論壇」，柯文哲表示因參加的是學術會議，低調不願受訪。相關問題由蔡炳坤代答。

因柯在台北市長任期進入倒數，被問到是否選高雄市長？蔡炳坤說，柯文哲在台北市長8年做好做滿是理所當然的，所以就他的了解「目前並沒有這樣的規劃」。另8月有台北市的市政博覽會，會向市民報告努力方向。所以不管是誰來接任市長，都可以建構完整的藍圖，讓下一任市長把政策延續下去。

至於政壇關切2022會有藍白合的可能嗎？蔡炳坤說，其實在各種議題上，不管跟民進黨、國民黨都有各種形式合作的可能性。我們從來都說政黨間應該要是競爭與合作，所以合作的選項都在，不管議題或是這次地方選舉，我想「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性。」

東海大學舉辦智慧城市與智能化發展名人論壇，柯文哲率副市長蔡炳坤等人與會。記者陳秋雲／攝影
東海大學舉辦智慧城市與智能化發展名人論壇，柯文哲率副市長蔡炳坤等人與會。記者陳秋雲／攝影

2022大選 柯文哲 蔡炳坤 北市 藍白合

延伸閱讀

支持在野黨主席「御駕親征」 王鴻薇：朱立倫選台南、柯文哲選高雄

環狀線經營權僅一家 柯文哲侯友宜說有共識

藍白合、柯文哲選高雄？ 幕僚批：為了炒話題、吃豆腐

藍白合推柯文哲戰高雄？ 蔡壁如駁：柯文哲會做滿任期

相關新聞

鄭麗文、葉元之遭網攻 藍委：政府養網軍納稅人埋單

國民黨立委鄭麗文日前以「疫情死了800多人，竟還要開放福食」怒嗆衛福部長陳時中，臉書遭大批網友批評灌爆。國民黨新北市議員...

國民黨邀請演講 呂秀蓮：若兩個蘋果不夠香 比爛很不好

前副總統呂秀蓮今天接受國民黨青年部邀請，舉辦講座，現場有民眾提問，過去呂秀蓮被威權時代的政府欺騙，但過了數十年，目前的執...

柯文哲沒規劃選高雄 蔡炳坤：年底藍白藍綠都有可能合

「2022會有藍白合的可能嗎？」台北市副市長蔡炳坤今指出，「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性」政黨是既競爭又合作的...

俄烏戰爭 呂秀蓮：當美國需要中國 台灣要審慎觀察態勢

前副總統呂秀蓮今天受國民黨青年部邀請舉辦講座，對於近來美國總統拜登與中國國家主席習近平進行視訊通話，她表示，如果放眼國際...

台獨空間越來越小？呂秀蓮：獨立是事實 不必再談

俄烏戰事持續延燒，美中前天視訊對話引發關注，外界認為台獨的空間越來越小。不過前副總統呂秀蓮下午受訪表示，1996年當全民...

採檢結果未出爐校長參加千人宴 嘉縣衛生局祭重罰

嘉義縣兩天新增三例確診，其中54歲賴姓國小校長與先前公布的嘉市確診男曾在喜宴上接觸，但未等檢測結果出爐，前天晚間參加千餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。