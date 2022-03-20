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台獨空間越來越小？呂秀蓮：獨立是事實 不必再談

聯合報 / 記者劉宛琳丘采薇／即時報導
前副總統呂秀蓮。記者許正宏／攝影
前副總統呂秀蓮。記者許正宏／攝影

俄烏戰事持續延燒，美中前天視訊對話引發關注，外界認為台獨的空間越來越小。不過前副總統呂秀蓮下午受訪表示，1996年當全民參與總統直選時，國家主權就已經獨立，國號是中華民國，「「1996年的中華民國就是台灣」，所以不必再談獨立，這是事實。

呂秀蓮表示，放眼國際，新三國主義形成，也就是中國、俄國和美國的關係，政治版圖也隨之調整。在俄烏戰爭裡，美國期待中國扮演一個角色，台灣當然要很審慎，美國需要中國的時候，是不是就是對台灣鬆綁的時候？這值得朝野各界審慎觀察其中的演變。

呂秀蓮說，她一直主張，1996年當全民參與總統直選時，國家的主權就已經獨立了；國號是中華民國，李登輝就職中華民國總統，「1996年的中華民國就是台灣」，和1912年的南京成立的中華民國，可以說是第二共和國的型態，「所以不必再談獨立，我認為這是事實」。

呂秀蓮強調，現在台灣要面臨的是，如何避免戰爭，來真正擁有和平，這是超越藍綠，大家一起思考。戰爭多麼無情，從烏克蘭就看到戰爭多麼無情，砲彈不會選擇藍或綠來攻打，所以我們必須命運共同，大家來避免戰爭。

對於蘇貞昌在立法院質詢台上與國民黨立委唇槍舌戰。呂秀蓮表示，民主法治的國家，行政首長必須面對民意的監督，這個大家謹守分寸，所有發言都要謹慎、負責任。

此外，針對近日停電問題，傳出蔡英文總統下令國安單位調查停電。呂秀蓮說，這有很多方面，例如是不是缺電引起的？或是能源政策，還有核能、核電是不是有新的發展，要用科技來論證。國安去查也不必過度的反對，但這個時候的確要大家提高警覺，因為現在的確是兩岸關係非常敏感的時刻。台灣是民主法治的國家，一切還是依法行事。

呂秀蓮 俄烏戰爭 國民黨

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