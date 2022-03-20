快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

採檢結果未出爐校長參加千人宴 嘉縣衛生局祭重罰

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣民雄秀林國小校長檢驗結果未出爐就參加千人晚宴，縣府衛生局將祭重罰。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣民雄秀林國小校長檢驗結果未出爐就參加千人晚宴，縣府衛生局將祭重罰。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣兩天新增三例確診，其中54歲賴姓國小校長與先前公布的嘉市確診男曾在喜宴上接觸，但未等檢測結果出爐，前天晚間參加千餘人村鄰長餐會，賓客包括縣長翁章梁、立委陳明文等。衛生局表示，依傳染病防治法，最高可罰1萬5千元。

嘉義縣昨天新增兩例確診，其中包含54歲賴姓校長，但他被匡列竟未等採檢結果出爐，前天晚間參加民雄鄉公所近千人村鄰長聯誼晚會，接觸者包含翁章梁和陳明文等。翁對此表示，縣府依法懲處，並送校長成績考核委員會議處。

衛生局調查，賴姓國小校長已打過ＡＺ與ＢＮＴ共兩劑疫苗，在民雄秀林國小服務近8年，任期將屆滿，在地方十分活躍，社交人脈廣。教育處表示，待賴姓校長出院後，將傳喚說明，懲戒委員會調查後，將面臨記過或申誡等相關行政處分。

嘉義縣衛生局說，賴姓校長依違反傳染病防治法第36條規定，「民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施。」，最高裁罰1萬5千元罰鍰。

教育處補充，秀林國小停課十天，期間將以電子線上授課方式，避免影響學生權益，總計影響全校含附幼309名學生及教職員工62名，共計371人。

衛生局 嘉義 傳染病

延伸閱讀

嘉義縣2例確診4處採檢站首波篩檢1369人 晚間結果出爐

立委陳明文與確診校長參加餐會 檢測結果出爐

嘉縣民雄某校長確診 學校停課3天翁章梁及全縣校長篩檢

嘉縣新增1案確診與嘉市確診男曾接觸 翁章梁下午記者會

相關新聞

鄭麗文、葉元之遭網攻 藍委：政府養網軍納稅人埋單

國民黨立委鄭麗文日前以「疫情死了800多人，竟還要開放福食」怒嗆衛福部長陳時中，臉書遭大批網友批評灌爆。國民黨新北市議員...

國民黨邀請演講 呂秀蓮：若兩個蘋果不夠香 比爛很不好

前副總統呂秀蓮今天接受國民黨青年部邀請，舉辦講座，現場有民眾提問，過去呂秀蓮被威權時代的政府欺騙，但過了數十年，目前的執...

柯文哲沒規劃選高雄 蔡炳坤：年底藍白藍綠都有可能合

「2022會有藍白合的可能嗎？」台北市副市長蔡炳坤今指出，「不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性」政黨是既競爭又合作的...

俄烏戰爭 呂秀蓮：當美國需要中國 台灣要審慎觀察態勢

前副總統呂秀蓮今天受國民黨青年部邀請舉辦講座，對於近來美國總統拜登與中國國家主席習近平進行視訊通話，她表示，如果放眼國際...

台獨空間越來越小？呂秀蓮：獨立是事實 不必再談

俄烏戰事持續延燒，美中前天視訊對話引發關注，外界認為台獨的空間越來越小。不過前副總統呂秀蓮下午受訪表示，1996年當全民...

採檢結果未出爐校長參加千人宴 嘉縣衛生局祭重罰

嘉義縣兩天新增三例確診，其中54歲賴姓國小校長與先前公布的嘉市確診男曾在喜宴上接觸，但未等檢測結果出爐，前天晚間參加千餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。