採檢結果未出爐校長參加千人宴 嘉縣衛生局祭重罰
嘉義縣兩天新增三例確診，其中54歲賴姓國小校長與先前公布的嘉市確診男曾在喜宴上接觸，但未等檢測結果出爐，前天晚間參加千餘人村鄰長餐會，賓客包括縣長翁章梁、立委陳明文等。衛生局表示，依傳染病防治法，最高可罰1萬5千元。
嘉義縣昨天新增兩例確診，其中包含54歲賴姓校長，但他被匡列竟未等採檢結果出爐，前天晚間參加民雄鄉公所近千人村鄰長聯誼晚會，接觸者包含翁章梁和陳明文等。翁對此表示，縣府依法懲處，並送校長成績考核委員會議處。
衛生局調查，賴姓國小校長已打過ＡＺ與ＢＮＴ共兩劑疫苗，在民雄秀林國小服務近8年，任期將屆滿，在地方十分活躍，社交人脈廣。教育處表示，待賴姓校長出院後，將傳喚說明，懲戒委員會調查後，將面臨記過或申誡等相關行政處分。
嘉義縣衛生局說，賴姓校長依違反傳染病防治法第36條規定，「民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施。」，最高裁罰1萬5千元罰鍰。
教育處補充，秀林國小停課十天，期間將以電子線上授課方式，避免影響學生權益，總計影響全校含附幼309名學生及教職員工62名，共計371人。
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