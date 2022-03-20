呂秀蓮被問曾說下個進總統府的是朱立倫？朱搶先回答

前副總統呂秀蓮下午受邀出席國民黨青年部主辦的「當我年輕時」演講活動。被問到她過去曾說，下一個進總統府的就是朱立倫？國民黨主席朱立倫不等呂秀蓮回答，搶先說「那個是客氣話啦」；呂秀蓮接著表示，希望有才氣的，有領導能力的都有機會。

對於今天參加國民黨活動，呂秀蓮表示，她長期主張藍綠要和解，過去也努力過，但時機不成，昨天國民黨傳訊息告訴她年輕朋友期待她的演講，讓她覺得很溫暖，她相信年輕的朋友是用開放的心胸，很關心國家的前途。

朱立倫也說，他覺得請比較資深、對台灣有貢獻的好朋友或者是前輩來給青年演講，都是好事情，分享不同的經驗，世代的傳承，我們何必要分黨派呢？更何況他相信很多年輕朋友也希望知道呂秀蓮年輕的時代一直走到今天，到底可以告訴大家哪一些故事？

朱立倫說，他很佩服呂秀蓮除了擔任桃園縣長、中華民國的副總統，退休之後她一直倡導的世界和平，兩岸和合，相對於今天世界的局勢、兩岸局勢，這些都值得年輕朋友們大家來學習、來聽一聽。