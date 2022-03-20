再倡雙兩岸關係 呂秀蓮：看看烏克蘭 我們還是很幸運

前副總統呂秀蓮今天接受國民黨青年部邀請舉辦講座，再度提倡「雙兩岸關係」。她看俄烏戰爭，認為最後應該會容許烏克蘭變成一個中立國家，但烏克蘭要付出那麼大的代價，「看看烏克蘭，我們還很幸運」，所以她要積極推出和平愛台灣運動，戰爭不能解決問題，「台灣應該推動雙兩岸關係，我們是要解決問題，不是製造問題。」

呂秀蓮說，她在選立委及副總統時就講過，兩岸應該是遠親近鄰，沒有恩怨，不應該有戰爭。她提倡將兩岸分為「大兩岸、小兩岸」：大兩岸為民主太平洋國協，美國應邀台灣、日本、韓國等東北亞國家，促區域整合、價值聯盟；至於小兩岸，則是台灣與中國。她認為，台灣與中國應有「遠親近鄰」概念；北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」。

呂秀蓮說，所謂「統一」是大吃小，上對下，今天中國還是共產主義，台灣是民主自由國家，大多數人不能接受共產黨來領導台灣，因此希望北京能夠改一個字，讓一個中華取代一個中國，就血緣上來講，絕大多數台灣人有中華血緣，宗教、文化也有，兩岸不是統一，是統合，談統一只有投降，但統合是獨立又有結合的意思，因此一中應該是一個中華，可以形成中華邦聯，漢滿蒙回藏等族群，經過磨合改進，這是一個全新的未來。

呂秀蓮也說，她今天參加國民黨的活動，如果這樣能讓藍綠政治人物有一點省思，她覺得也不錯，她希望「藍天綠地好台灣」，藍綠一家親，她說，烏克蘭發生戰爭，還可以扶老攜幼離開，但台灣如果發生戰爭，大家要到哪裡去？除了鴻海創辦人郭台銘有私人飛機，其他人必須死守家園，「大家都是一家人」。