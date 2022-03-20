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鄭麗文、葉元之遭網攻 藍委：政府養網軍納稅人埋單

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委賴士葆說，鄭麗文被上萬名網軍出征、洗版、灌爆，這對在野黨而言已經是日常生活的一部分。葉元之被網軍攻擊的IP來自國發會，國發會表示要進行了解，蔡政府從總統府到各部會都有網軍，這是無庸置疑的。本報資料照片
國民黨立委賴士葆說，鄭麗文被上萬名網軍出征、洗版、灌爆，這對在野黨而言已經是日常生活的一部分。葉元之被網軍攻擊的IP來自國發會，國發會表示要進行了解，蔡政府從總統府到各部會都有網軍，這是無庸置疑的。本報資料照片

國民黨立委鄭麗文日前以「疫情死了800多人，竟還要開放福食」怒嗆衛福部長陳時中，臉書遭大批網友批評灌爆。國民黨新北市議員葉元之日前上傳譏諷經濟部長王美花的影片，在PTT引發網友討論，他質疑有部分帳號IP來自行政院國發會，是「國家級網軍」。國民黨立委賴士葆表示，政府豢養的網軍可以公然地用鍵盤動私刑，與掌權者是共犯結構，不只被法律保護，納稅人還要付費埋單。

賴士葆指出，鄭麗文被上萬名網軍出征、洗版、灌爆，這對在野黨而言已經是日常生活的一部分。葉元之被網軍攻擊的IP來自國發會，國發會表示要進行了解，蔡政府從總統府到各部會都有網軍，這是無庸置疑的。

賴士葆指出，2019年賴清德和蔡英文角逐民進黨總統初選，飽受網軍攻擊的賴清德出面呼籲蔡英文的網軍不要再攻擊他，這個鐵的事實，就是最好的說明。

賴士葆說，官員用公帑擁有一支黑暗部隊躲在鍵盤後面留言、謾罵、詆毁、攻擊、帶風向、反串、分化，手段極其殘暴兇惡。縱使黑幫黑道魚肉鄉民，仍必須受法律的制裁和規範，但是政府豢養的網軍可以公然地用鍵盤動私刑，與掌權者是共犯結構，不只被法律保護，納稅人還要付費埋單。

賴士葆 國民黨 鄭麗文 葉元之

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