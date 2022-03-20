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國民黨邀請演講 呂秀蓮：若兩個蘋果不夠香 比爛很不好
前副總統呂秀蓮今天接受國民黨青年部邀請，舉辦講座，現場有民眾提問，過去呂秀蓮被威權時代的政府欺騙，但過了數十年，目前的執政黨，是不是在欺騙人民？比較不能接受解嚴之前的國民黨欺騙人民，還是不能接受解嚴之後的民進黨政府欺騙人民？呂秀蓮回答：「任何欺騙都不能接受。」
呂秀蓮說，她覺得任何欺騙都不能接受，但是現在的人民不能想像戒嚴時期言論方面的各種牽制，現在言論自由之下，有權的人還做人民不喜歡的事情，那是監督的問題，所以絕對不能一黨專政。她說，一黨獨大也不好，兩黨專政也不好，如果兩個蘋果都不夠香，比爛很不好，她認為應該有三黨，因為多黨會泡沫化；有三黨，人民就有選擇，「兩黨是在比爛，但我們要的是最好。」
呂秀蓮說，瑞士的投票制度，可以投「兩個都討厭」，她現在覺得也有道理，反對黨一定要加油。她也說，她不希望製造政黨對立，她看了許多次政黨輪替，希望大家一起來努力，她也希望舉行民間國是會議，形成新的基本國策，包括下一代需要怎樣的兩岸關係，「我們是國家的主人，不要期待任何一個人，我們應該讓台灣和平、有尊嚴地生存下去。」
現場也有高中生問最近國家通訊傳播委員會（NCC）把中天電視台關掉、綁架華視又護航鏡電視，是否有行政疏失，未來數位發展部成立之後，NCC是否應該裁撤？呂秀蓮說，NCC會成立是源自立法院立法，現在NCC制度是否出了問提，可以要求立法委員重新審議，但不能廢掉，因為有法源，除非法源也廢掉。
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