【重磅快評】盧秀燕別改口供？ 蔡其昌才是犯大錯之人

台電宣布，中火燃氣機組2025年上線，2026啟動拆除2部燃煤機組與1根煙囪。台中人多年期盼吸到清淨空氣，終於要在2026年邁出一小步，市長盧秀燕除表示肯定，更提出「提早拆除、至少要拆除4部燃煤機組」的期待，立法院副院長蔡其昌則反批盧當初要求「先拆後建」的主張，還得意洋洋說盧沒必要改口供，做錯了，就承認，這番表現真讓台中人莫名所以。

中火的燃煤機組一直是中部地區空汙的元凶，儘管蔡其昌一直說中火燒煤並非中部空汙的唯一原因，但中火若非空汙元凶，當年的台中市長林佳龍也不會訂定地方自治條例強要中火逐年減煤，蔡其昌要再硬拗，只怕修理盧秀燕不成反而打到林佳龍；再怎麼說，盧秀燕也只是嚴格執行林佳龍留下來的政策，沒想到執行得太徹底，反讓中央無法招架，這也是蔡其昌拿中火減煤議題打盧秀燕，根本討不到便宜的最大癥結之處。

台電承諾中火首部燃氣機組2025年上線，2026年啟動拆除2燃煤機組與1根煙囪，蔡其昌馬上批起盧秀燕，除了討得政治紅利，也試圖轉移台電停電、缺電挨批的輿論焦點，但更大的原因是民進黨在中部地區民意壓力下，不得不啟動推進中火燃氣機組的時程，以為年底的市長選舉營造有利條件。

蔡其昌以為先罵就能先贏，指盧秀燕當初「先拆後建」的主張是錯誤的，但他卻強調燃煤機組拆了之後要留（備）用，只是，連台電都沒這麼說，蔡其昌敢大聲向市民說清楚，講明白嗎？

中火減煤的議題並非蔡其昌一人說了算，林佳龍當年連任台中市長失利，就是被民進黨用愛發電、用煤發電害慘，台中市民再怎麼健忘，選舉到了，總要回頭看來看看藍綠陣營是如何處理中火的議題，盧秀燕喊先拆後建，相信沒有市民會反對，但中央跳下來發給中火特照，盧秀燕再有能耐，要求先拆後建，又豈能擋得住中央出手干預？這又怎會是盧秀燕一人之錯？

盧秀燕退而求其次，除了被動接受中央的方案，但加提「提早拆除、至少要拆除4做燃煤機組」的條件，怎麼說，也只能算是台中人的卑微請求，蔡其昌在中央不擋先建後拆，那也就算了，對於地方退而求其次的要求，更只想到打擊對手為先，重批盧秀燕錯了、不要改口供，看來犯了最大錯誤的正是蔡其昌本人，這樣偏好燃煤機組，這又是那門子的政治正確？