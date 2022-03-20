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退黨潮？朱立倫：拿37位回黨民代跟5位退黨比是啥比例

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨不少公職人員近日退黨，被外界形容為「退黨潮」，國民黨主席朱立倫今受訪不滿表示，國民黨推出同舟計畫後，這段時間回到國民黨的民代有37位，拿3、5位退黨的和37位回到國民黨的民代比，這是什麼比例？而且近5個月來有近5萬名黨員回黨，黨員數字增加才是趨勢、事實。

朱立倫表示，將近5個月來，有接近5萬名黨員回來，在國民黨最低迷的時候願意回來，給予黨很大的鼓勵和力量。

他表示，根據黨中央統計，同舟這段時間回到國民黨的民代有37位，當然最後也有5位離開國民黨。他強調，上周有2、3位議員離開國民黨，但同時也有3位議員加入國民黨，可是卻有綠營和一些唱衰國民黨的朋友用「退黨潮」來形容，請問用3、5位退黨的和37位回到國民黨的民代比，這是什麼比例？黨員數字增加才是趨勢、事實。

國民黨今天發出新聞稿指出，原本無黨籍身分的新北市議員游輝宂肯定黨公職在地方為鄉親認真打拚的態度申請加入國民黨，以及花蓮縣縣議員吳東昇、吳建志皆認同朱立倫找回理念相近同志的呼籲，也藉由同舟專案申請回復黨籍。

國民黨指出，在地方反映民意、服務民眾的現任議員，認同國民黨同舟精神，加入或回到黨的大家庭，極具鼓舞的實質意義。同舟計畫的辦理雖然有期限，但同舟精神將持續不滅，呼籲所有黨員一起回娘家，也號召志同道合的青年朋友一起加入，為守護台灣共同努力。

國民黨 朱立倫 同舟計畫

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