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鄭麗文被嗆爆 陳佩琪3點：網稱愛陳時中...讓人聽不下去

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天則在臉書質疑陳時中動怒原因？並質疑若當年疫苗採購沒破局，是否可避免800多人因染疫死亡？甚至陳佩琪也質疑東洋破局理由，就跟停電是鳥、猴子、松鼠責任一樣，讓人聽不下去。圖／引用自陳佩琪臉書
台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天則在臉書質疑陳時中動怒原因？並質疑若當年疫苗採購沒破局，是否可避免800多人因染疫死亡？甚至陳佩琪也質疑東洋破局理由，就跟停電是鳥、猴子、松鼠責任一樣，讓人聽不下去。圖／引用自陳佩琪臉書

國民黨立委鄭麗文日前以「疫情死了800多人，竟還要開放福食」怒嗆陳時中，結果鄭麗文臉書被大批網友批評灌爆。台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天則在臉書質疑陳時中動怒原因？並質疑若當年疫苗採購沒破局，是否可避免800多人因染疫死亡？甚至陳佩琪也質疑東洋破局理由，就跟停電是鳥、猴子、松鼠責任一樣，讓人聽不下去。

陳佩琪說，「立委質詢800多條人命，沒檢討，只見立委臉書被灌爆，這些人死都是應該的？不知這些亡者的家屬聽了，有何感想？」

陳佩琪今天在臉書提到，立委質詢陳時中，說台灣在疫情之下死了800多人， 引來陳時中動怒，立委臉書也被7000多條留言灌爆，據說大多是「我愛陳時中」、「支持阿中部長」等之類的，她個人長期以醫師為業，對此有些三點感想。

陳佩琪說，第一，部長應無需動怒，醫院面對短期有大量類似原因死亡個案，都會開mortality conference討論死亡率和原因，還會跟國外比較，部長當場若忘了數據，應可詢問旁邊陪同質詢的幕僚，真的毋須動怒，拿出數據就好。

陳佩琪說，甚至大批網民留言支持部長，撇開那些沒頭像、沒朋友的帳號不談，具名留言者應找出死亡率來反駁(打臉)立委，不然只留這種「我愛阿中， 支持部長」的言論， 難道是要表達「800多個死亡都是應該的，你立委叫什麼叫？」

陳佩琪的第三點感想就是「預防勝於治療」，但大家都有共識要趕快買疫苗， 還記得東洋要買BNT一事？隔年五月中社區大爆發，陸續死亡800多人，這些人若是早點有疫苗打，結果是否會不同？相信不是全然，但至少有部分是可避免的。

陳佩琪說，東洋買賣最後是破局，但為何破局？是太貴？是印有「復必泰」字眼？是有人介入要利益？還是有人想買他們心目中屬意的疫苗？還是只是公司炒股用？還是像後來指揮中心出來說的「申請文件沒備齊」，反正不知道， 最終就是破局了。

陳佩琪說，印象中陳時中曾在訪問中說「(2020)買BNT破局，我不後悔」，若是用東洋證件備不齊這理由，她個人覺得就像停電是鳥、猴子、松鼠和蛇的責任一樣，讓人聽不下去。

陳佩琪提到，這800多位死亡者，很多或許都合併有慢性病，但若能在疫情爆發前，得到打疫苗，後續800條人命是否可減少？相信不是全然，但至少是部分，也是執政者當時可以做的事情。

陳佩琪 陳時中 疫苗

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