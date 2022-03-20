大立委想選小市長？ 林為洲發文現端倪

國民黨立委林為洲近日傳將宣布參選竹北市長，今天上午他更在臉書發文，寫下「我是竹北人」，似乎已意有所指，不過大立委要參選小市長的傳聞已先讓新竹縣政治圈驚慌失措，許多有意參選竹北市長的民代、參選人就私下坦言「這仗不好打」，紛紛提早備戰準備。

林為洲一早在臉書發文表示，以往向人說自己來自「新竹」，都會被誤會成有貢丸、米粉的「新竹市」，但他都會解釋自己其實來自出產柿餅、粄條的「新竹縣」，不過隨著竹北如坐上火箭般發展，現在直接講竹北，他人就馬上秒懂。

他上午在臉書寫下「我是竹北人」5個大字，表明出身，此舉被視為將正式公開參選竹北市長，地方更是早就傳聞他有意要參選，不過無論是林為洲本人或他身旁的工作團隊都語帶保留、否認，也有聲音懷疑立委怎麼甘屈就參選人口20萬人的市長，認為林為洲不太可能出線。

據了解，目前地方已傳近10人有意參選竹北市長，不少是出身代表會的民代，民進黨方面也傳要派出形象佳、年輕的鄭朝方，搶攻年輕票源，因此鄭早早就被視為最強競爭者，可是當林為洲狹著立委身分可能來競爭時，都讓地方一時不知如何應對，直呼竹北市長選戰有演變成群龍爭霸的跡象，簡直比縣市長選舉還激烈。

地方就預估這次選戰網路空戰將成主要戰場，尤其竹北近年湧入大量竹科家庭，不僅對於政治人物專業背景要求高，還要懂得網路行銷宣傳選民才可能買單，因此無論是參選市長或議員，網路戰早已開打。

同時竹北市長也被視為大新竹市長的前哨戰，不僅是竹北人口達20萬人，竹北市公所更是最有錢公所，市庫超過40億元，地方政治圈就表示只要拿下竹北、管好竹北，就有望在未來挑戰大新竹市長之位。