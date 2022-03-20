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行政院公帑養網軍？ 王鴻薇：鐵證如山還要繼續騙？
新北市議員葉元之踢爆PTT有來自國發會的IP，上班時間推文批評國民黨，質疑國家級網軍再度出動？行政院長蘇貞昌昨受訪則表示，政府絕對沒養網軍。對此，台北市議員王鴻薇批評，這個發文帳號jamesking，去年也曾用國發會IP在ptt發文，為高端疫苗護航，這麼熱心愛黨又蹺班的公務員，說不是網軍，怎麼樣都很難讓大家相信。
王鴻薇說，政府花公帑養網軍，如今鐵證如山，蘇貞昌受訪還不願意下令查清楚用國發會IP上網的是誰，根本就是心虛，濫用公帑養網軍？問蘇貞昌敢不敢查？如今鐵證如山，還要繼續騙嗎？
王鴻薇說，這名網友發文位置(117.56.22.195)來自國發會，而且上網時間是下午4點上班時間，在去年也曾用國發會的IP在ptt發文，為高端疫苗護航，政府花公帑養網軍鐵證如山，「重要的停電問題不解決，難道整個民進黨只會靠網軍治國？」
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