提升青年參選戰力 國民黨「藍海戰鬥營」4月8日、15日登場

國民黨年底各縣市議員選舉黨內初選陸續起跑，因應青年加權制的「青年專案」施行，搭配的培訓包裝計畫「藍海戰鬥營」也將於4月8日、15日分兩個班別登場，爭取國民黨提名，適用「青年專案」的青年參選人都要擇一班別參加。

目前規劃，藍海戰鬥營課程將分「破冰」、「傳承」、「美學」、「策略」、「激勵」與「行動」6個區塊，盼藉由課程讓青年參選人國民黨的政策方向，以及整體政治局勢分析，並更加熟悉選舉實務操作與經驗傳承。

國民黨2月16日中常會通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」明訂，為提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓及輔選之「青年專案」。非現任登記同志若未參加中央「青年專案」者，不適用青年加權規定。

配合「青年專案」要求，革實院與文傳會也合組專案工作小組，聯合啟動「藍海計畫」，開辦「藍海戰鬥營」，要針對年底九合一選舉中，提升初次參選青年競選優勢，並要集結全台青年參選人共同打造競選聲勢。

藍海計畫明訂，所有要爭取國民黨提名投入今年底九合一大選，適用青年加權優惠的青年參選人都要擇一場次參加「藍海戰鬥營」，但非屬青年加權適用對象的參選人也可報名參加。

目前規劃，「藍海戰鬥營」有兩個班別：台北場於4月8日在中央黨部舉辦，台南場於4月15日在台南實踐堂（舊台南縣黨部），各班別均開放50人報名，採一天全天課程設計，完成課程學員由黨主席朱立倫頒發結業證書。