返鄉服務、為黨顧基層　林為洲可望月底宣布選竹北市長

備戰年底地方九合一選舉，不少立委對縣市長選舉都躍躍欲試，但國民黨立委林為洲近日卻傳將「降格」參選竹北市長。林受訪證實，確實思考轉換跑道，最大變數是竹竹合併升格案是否續走，預估月底宣布決定。

若林為洲能獲國民黨提名參選竹北市長，目前地方傳出，可望對上民進黨在新竹縣積極培養的前縣長鄭永金之子鄭朝方，以及現任竹北市公所主祕郭漢章。

林為洲表示，他擔任民代已經25年，從未擔任過行政首長，從來只有問政經驗，而沒有施政經驗，對實際推動政務與政治改革理想，僅能間接推動，難免覺得隔靴搔癢，參選竹北市長是希望能補足這段經驗，也做一個實踐。

此外，林為洲坦言，他已經60歲，從政多年下來一直希望能實際為故鄉實際推動一些建設，若能返鄉參選竹北市長，也將是從政生涯重要一步，也希望能藉此為故鄉發展與變革盡一份心力。

林為洲也提到，竹北因外來人口大量移入後，選民結構已與過往大不相同，國民黨在竹北市近來歷次單一選舉，除自己曾領先，其餘參選人得票都不如對手，竹北市是他長期經營的大本營，他有責任為國民黨擴大更多的支持基礎。

林為洲認為，若他能拿下竹北市長，對新竹縣長楊文科連任選情，也會有幫助。

2018年間，林為洲曾有意爭取國民黨提名參選新竹縣長，但因故最後被迫退選，成全黨中央徵召楊文科參選，但仍被視為國民黨4年後新竹縣長強棒人選，如今若轉戰竹北市長，捨棄立委職務的戰略高度，恐讓政治生涯「倒退嚕」。

林為洲說，政治人物對於理想與從政規劃要帶有一點浪漫，如果參選竹北市長能順利當選，對自己、對故鄉、對國民黨都能有所貢獻，這是值得付出的選擇，若決定了之後，4年之後的事情4年之後再說。

國民黨團人士則分析，考慮縣市升格需要完成的行政程序，攸關竹竹整併升格的地制法修法，最晚應必須在3月底前完成委員會審查後出內政委員會，才有可能趕在今年11月底九合一選舉合併舉行，目前看來確實有難度。