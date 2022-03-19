參與聯合國婦女節活動 民進黨婦女部盼突破中國包圍

民進黨今天表示，為響應每年三月聯合國「婦女地位委員會（UN Commission on the Status of Women, CSW）」大會，民進黨積極參與一年一度的婦女國際活動「非政府組織周邊平行會議（NGO CSW Forum）」，今年民進黨婦女部主任許嘉恬首次受邀擔任論壇講者，不僅希望能夠運用軟實力，在NGO場域展現台灣女力價值，同時也期待以性別平權作為出發點，為民進黨的政黨外交打開新局。

許嘉恬表示，台灣國際參與飽受中國強烈打壓，即便已是普世價值的性別平權場域，中國的阻撓也毫不鬆懈，台灣婦女團體過去參與聯合國CSW會議便多次被拒門外及要求更改國名。

許嘉恬說，在武漢肺炎疫情造成諸多挑戰，烏俄的戰火直接引發守護民主與反戰浪潮的此時，有別於以往多以出席與會的方式參與，今年民進黨婦女部首次透過擔任與談人的方式實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，一方面向世界各國分享近幾年台灣性別平權的發展與挑戰，另一方面更是深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續以民主自由價值擴大台灣的國際社會參與。

民進黨婦女部指出，聯合國「婦女地位委員會」隸屬於聯合國經濟社會理事會（the Economic and Social Council），自1946年6月成立以來，長期關注並倡導婦女在政治、經濟、公民社會與教育領域的權益，固定每年3月於美國紐約聯合國總部召開會議，並於總部周邊辦理論壇及非政府組織周邊平行會議（NGO CSW Forum），此為國際婦女界重要國際會議。民進黨自2003年葉宜津擔任婦女部主任以來，每年皆派員至紐約參與會議。

今年聯合國第66屆的NGO CSW論壇因疫情關係改為線上會議，其主題為「氣候變遷與性別平等」，民進黨婦女部與台灣亞太自由婦女協會合作，協辦二場論壇，主題分別是3月18日的「政府重大的減碳政策」以及3月19日的「女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰」。

許嘉恬受主辦單位邀請擔任今天（19日）論壇的與談人，由國際自由婦女聯盟（INLW）主席Jayanthi Balaguru開場，並與夏威夷東西文化中心校長Suzanne Puanaaani Vares-Lum、泰國民主黨（DP）亞洲自由民主聯盟(CALD)青年部主席Siripa Nan Intavichein及「開放政府國家行動方案推動小組」委員王宣茹等多位來自不同國家的專家學者，共同研討女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰。