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拜登宣示四不一無意 國民黨：台灣應丟掉幻想面對現實

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美國總統拜登。 歐新社
美國總統拜登。 歐新社

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平視訊對話，重申不支持台獨。國民黨表示，欣慰美方對台政策並無任何改變，仍反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的政策，顯示美方在俄烏戰爭仍持續的此刻，亟欲將美中關係維持在「護欄」之中

國民黨也重申，將堅定捍衛中華民國、堅持民主自由價值，保衛台海和平穩定的立場，審慎關注俄烏戰爭對國際格局以及美中競爭關係的短長期影響，致力與全體國民一起守護我國國家利益。

國民黨國際部主任黃介正則表示，拜登在此次會談中，宣示不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨與無意與中國發生衝突，基本上的立場就是：「莫闖紅線，不撞護欄」。

黃介正說，拜登宣示對兩岸政策的「四不一無意」立場，凸顯美國對台政策不變，我方要有信心，但別想太多，應「丟掉幻想，面對現實」；對陸態度，趨近認同習近平所倡「中美新型大國關係」，不衝突、不對抗、相互尊重，僅缺合作共贏。

拜登 國民黨 美國 美中關係

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