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中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音。記者游明煌／攝影
中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音。記者游明煌／攝影

針對前總統馬英九昨天說要全面改選中常委，新北市長侯友宜今天汐止區農會休閒中心啟用時回應，侯友宜說，現在很多人有一些不一樣的想法，這些不一樣的想法會提供給中央，在中央願意改變底下，廣納各界的聲音。

國民黨中常委選舉爆出換票、賄選爭議，考紀會正全面清查，外界認為必要時，應仿效2009年前總統馬英九任黨主席時，讓常委自動請辭，推動重新選舉，徹底解決爭議。馬昨受訪表示，「這是一個比較可行的辦法」。馬英九認為，國民黨要重返執政，不是只有團結，應該先改革。

媒體詢問國民黨這次中常委選舉的爭議，馬英九說要全面改選中常。侯友宜表示，現在很多人有一些不一樣的想法，這些不一樣的想法會提供給中央，在中央願意改變底下，廣納各界的聲音。

至於前立委邱毅就說百年政黨難逃覆亡命運，侯友宜說，他相信黨中央有智慧、有能力廣納各界的聲音，不斷的去做好改變。

媒體還問國民黨的初選民調加權出爐，這一次新北市跟台北市黨部都有個別公布規則，可是台北市是公布說如果曾經為四大公投宣講，可以獲得20%的加權，可是新北市就沒有，你覺得這樣會有一黨兩制的狀況嗎？

侯友宜表示，他相信有很多不一樣的聲音反映到黨部，尤其年輕人也有很多的想法，他覺得黨部應該都會妥善處理，會給予尊重並廣納意見。至於會不會擔心「侯家軍」這次會因為這個規則受到影響嗎？侯友宜回應，年輕人的不一樣的聲音要聽進去，黨部會尊重大家的意見。

中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音。記者游明煌／攝影
中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音。記者游明煌／攝影

侯友宜 馬英九

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