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賴清德：美國堅定支持台灣！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
賴清德副總統（中）致詞時不忘宣揚包括釋迦外銷、防疫及經濟成長等政績。針對烏俄戰爭局勢，也不忘給國人信心說：「美國堅定支持台灣」。記者尤聰光／攝影
賴清德副總統（中）致詞時不忘宣揚包括釋迦外銷、防疫及經濟成長等政績。針對烏俄戰爭局勢，也不忘給國人信心說：「美國堅定支持台灣」。記者尤聰光／攝影

賴清德副總統今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝參拜，他代表蔡英文總統祈求風調雨順，也希望疫情能盡早過去。同時不忘宣揚包括釋迦外銷、防疫及經濟成長等政績。針對烏俄戰爭局勢，賴也不忘給國人信心說：「美國堅定支持台灣」。

賴清德說，去年9月中國大陸暫停輸入台灣釋迦，政府積極協助農民度過難關，從中央到地方，甚至民間企業都努力認購，行銷國外市場；新冠肺炎防疫在大家努力下，逐漸守住趨緩下來，經過調查國內防疫成績相當好，也獲得國際社會的肯定。

他說，也由於防疫守住了，國內經濟也守下來，連續幾十個月外銷正成長，去年世界30大經濟體內，經竟表現最好，今年過年更成長6.2%，是亞洲四小龍第一名。國內經濟蓬勃發展，平均所得也提升到33000元美金，也讓薪資調漲，這對社會是好事。

另針對俄羅斯侵入烏克蘭，賴清德說，第一時間美國總統拜登就派代表團到台灣，給台灣社會說美國堅定支持台灣，因為台灣和美國一樣追求民主自由人權的價值，美國也對國際社會傳達和日本、印度、澳洲和台灣共同合作，維持亞太地區的穩定。

賴清德副總統（中）今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝參拜，他代表蔡英文總統祈求風調雨順，也希望疫情能盡早過去。記者尤聰光／攝影
賴清德副總統（中）今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝參拜，他代表蔡英文總統祈求風調雨順，也希望疫情能盡早過去。記者尤聰光／攝影

美國 賴清德

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