從防疫到烏克蘭 蔡英文：讓童軍夥伴能夠走向世界

「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝活動」今天上午在陽明山舉行，蔡英文總統出席時表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，這也是相互扶持的最好表現。這次大會義賣活動所獲得的款項，將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途。

教育部委託中華民國童軍總會舉辦童軍節活動，總會理事長、基隆市長林右昌主持，童軍總會會長蔡英文到場，榮譽理事長教育部潘文忠部長也到場表達對童軍支持。

蔡英文總統表示，童軍名言是準備、日行一善、人生以服務為目的，作為童軍的一分子，都要努力實踐團結合作及互助扶持的精神。這段時間從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，也是相互扶持的最好表現。

蔡總統指出，這次大會也特別舉辦義賣活動，所獲得的款項將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途。她也感謝林右昌和籌備義賣的夥伴，真的非常用心，也要鼓勵所有童軍夥伴，對於海內外的人們，都可以積極提供協助，努力實踐童軍銘言。

蔡總統表示，政府也會全力支持童軍總會，持續參與各項國際童軍活動，讓童軍夥伴能夠走向世界，跟各國童軍夥伴有更多的互動交流。一起努力為國家也為國際社會服務奉獻，共同創造更美好的社會。

林右昌也呈獻總統「童軍總會第25、26屆成果專書」，也向總統說明此次義賣款項將捐助烏克蘭，展現童軍為國際服務奉獻的精神。總統並參觀「童軍總會第25、26屆成果展」，以及「和平使者計畫MOP」、「無具野炊」、「從布章看世界」、「全球 永續攜手童行」及「省力起重工程結構」等園遊會攤位，了解童軍活動。