快訊

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

嘉縣民雄某校長確診 學校停課3天、翁章梁及全縣校長篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從防疫到烏克蘭 蔡英文：讓童軍夥伴能夠走向世界

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
蔡英文總統表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，這也是相互扶持的最好表現。本報資料照片
蔡英文總統表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，這也是相互扶持的最好表現。本報資料照片

「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝活動」今天上午在陽明山舉行，蔡英文總統出席時表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，這也是相互扶持的最好表現。這次大會義賣活動所獲得的款項，將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途。

教育部委託中華民國童軍總會舉辦童軍節活動，總會理事長、基隆市長林右昌主持，童軍總會會長蔡英文到場，榮譽理事長教育部潘文忠部長也到場表達對童軍支持。

蔡英文總統表示，童軍名言是準備、日行一善、人生以服務為目的，作為童軍的一分子，都要努力實踐團結合作及互助扶持的精神。這段時間從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到台灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量，也是相互扶持的最好表現。

蔡總統指出，這次大會也特別舉辦義賣活動，所獲得的款項將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途。她也感謝林右昌和籌備義賣的夥伴，真的非常用心，也要鼓勵所有童軍夥伴，對於海內外的人們，都可以積極提供協助，努力實踐童軍銘言。

蔡總統表示，政府也會全力支持童軍總會，持續參與各項國際童軍活動，讓童軍夥伴能夠走向世界，跟各國童軍夥伴有更多的互動交流。一起努力為國家也為國際社會服務奉獻，共同創造更美好的社會。

林右昌也呈獻總統「童軍總會第25、26屆成果專書」，也向總統說明此次義賣款項將捐助烏克蘭，展現童軍為國際服務奉獻的精神。總統並參觀「童軍總會第25、26屆成果展」，以及「和平使者計畫MOP」、「無具野炊」、「從布章看世界」、「全球 永續攜手童行」及「省力起重工程結構」等園遊會攤位，了解童軍活動。

烏克蘭 義賣 林右昌

延伸閱讀

蔡英文看「甘露水」雕像 以最美姿態重新回陽光下

聽取國防院報告 蔡英文：將來軍民兩用是必然趨勢

挺過私菸案 羅雅美回鍋華航資深副總

基隆何嘉仁書店結束 林右昌：與誠品或獨立書店再合作

相關新聞

蘇貞昌：官員別當狗罵 蔣萬安：政院罵人是猴

行政院長蘇貞昌以「反攻大陸說」反嗆國民黨立委蔣萬安供電質詢，爭議延燒一周未歇。蘇貞昌昨天說，立法院過去把官員當狗罵的時代...

冷眼集／最常罵官就是蘇揆 打人喊救人轉移焦點

行政院長蘇貞昌針對國民黨立委蔣萬安的「反質詢」戰火，從「反攻大陸」、「小混混」到「把官員當狗罵」，姑且不論網友翻出歷年把...

中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音

針對前總統馬英九昨天說要全面改選中常委，新北市長侯友宜今天汐止區農會休閒中心啟用時回應，侯友宜說，現在很多人有一些不一樣...

賴清德：美國堅定支持台灣！

賴清德副總統今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝參拜，他代表蔡英文總統祈求風調雨順，也希望疫情能盡早過去。同時不忘宣揚包...

從防疫到烏克蘭 蔡英文：讓童軍夥伴能夠走向世界

「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝活動」今天上午在陽明山舉行，蔡英文總統出席時表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到...

319槍擊案政壇餘波未平 侯友宜、詹啟賢成深藍眼中釘

今天是3月19日，18年前的今天，正逢2004年總統大選投票前一天，爭取連任的陳水扁總統在台南市金華路掃街拜票，下午1時45分發生槍擊事件，傳出陳水扁和副總統呂秀蓮被鞭炮炸傷，但是也有傳聞稱是子彈攻擊，事情發生後，總統府秘書長邱義仁在記者會上露出一抹神秘的微笑，引發外界討論，隔天陳水扁以2萬9518票的些微差距險勝。319槍擊案迄今真相未明，而兩位藍營政治人物則自此背上了「藍皮綠骨」的標籤，一位是新北市長侯友宜，一位是國光生技董事長詹啟賢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。