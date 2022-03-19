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被議員質疑政府養網軍 蘇貞昌：政府禁得起檢驗
桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區今正式開幕，行政院長蘇貞昌出席受訪時被問，新北市議員在臉書提到，疑有出自國發會的IP疑似上班時間在網路上發文，蘇表示，政府絕對沒有養網軍，更不會散播不實消息。
中國國民黨籍新北市議員葉元之日前拍攝kuso影片反諷蔡政府停電不斷，將中央流行疫情指揮中心改成中央流行「停電」指揮中心，有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）留言「國民黨的水準讓人投不下去」，疑有出自國發會的IP上班時間在網路上發文。
對此蘇指出，台灣是自由開放的國家，所有的人都可以表達意見，包括在網路上，當然也都應該遵守法律的規定，負相關責任。
蘇說，政府絕對沒有養網軍，政府的預算都受立法院審查、同意，經過監察院審計通過，所以政府禁得起檢驗，也不會養網軍，更不會散播不實消息。
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