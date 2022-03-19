快訊

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被議員質疑政府養網軍 蘇貞昌：政府禁得起檢驗

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
面對質疑有國發會的IP上班時間在網路上發文,蘇貞昌回應，政府沒有養網軍。記者翁唯真／攝影
面對質疑有國發會的IP上班時間在網路上發文,蘇貞昌回應，政府沒有養網軍。記者翁唯真／攝影

桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區今正式開幕，行政院長蘇貞昌出席受訪時被問，新北市議員在臉書提到，疑有出自國發會的IP疑似上班時間在網路上發文，蘇表示，政府絕對沒有養網軍，更不會散播不實消息。

中國國民黨籍新北市議員葉元之日前拍攝kuso影片反諷蔡政府停電不斷，將中央流行疫情指揮中心改成中央流行「停電」指揮中心，有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）留言「國民黨的水準讓人投不下去」，疑有出自國發會的IP上班時間在網路上發文。

對此蘇指出，台灣是自由開放的國家，所有的人都可以表達意見，包括在網路上，當然也都應該遵守法律的規定，負相關責任。

蘇說，政府絕對沒有養網軍，政府的預算都受立法院審查、同意，經過監察院審計通過，所以政府禁得起檢驗，也不會養網軍，更不會散播不實消息。

停電 國民黨

延伸閱讀

陸媒稱拜登不支持台獨 蘇貞昌：台美關係堅若磐石

國會引爆點？！近兩年「反質詢」議題前3名全與蘇貞昌有關

馬文君指邱國正沒打過仗 蘇貞昌駁：這樣講很不敬

擴大軍事訓練打造公民軍隊？ 蘇貞昌：部隊不是旅行團

相關新聞

蘇貞昌：官員別當狗罵 蔣萬安：政院罵人是猴

行政院長蘇貞昌以「反攻大陸說」反嗆國民黨立委蔣萬安供電質詢，爭議延燒一周未歇。蘇貞昌昨天說，立法院過去把官員當狗罵的時代...

冷眼集／最常罵官就是蘇揆 打人喊救人轉移焦點

行政院長蘇貞昌針對國民黨立委蔣萬安的「反質詢」戰火，從「反攻大陸」、「小混混」到「把官員當狗罵」，姑且不論網友翻出歷年把...

中常委全面改選？侯友宜：在中央願意改變底下廣納聲音

針對前總統馬英九昨天說要全面改選中常委，新北市長侯友宜今天汐止區農會休閒中心啟用時回應，侯友宜說，現在很多人有一些不一樣...

賴清德：美國堅定支持台灣！

賴清德副總統今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝參拜，他代表蔡英文總統祈求風調雨順，也希望疫情能盡早過去。同時不忘宣揚包...

從防疫到烏克蘭 蔡英文：讓童軍夥伴能夠走向世界

「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝活動」今天上午在陽明山舉行，蔡英文總統出席時表示，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到...

319槍擊案政壇餘波未平 侯友宜、詹啟賢成深藍眼中釘

今天是3月19日，18年前的今天，正逢2004年總統大選投票前一天，爭取連任的陳水扁總統在台南市金華路掃街拜票，下午1時45分發生槍擊事件，傳出陳水扁和副總統呂秀蓮被鞭炮炸傷，但是也有傳聞稱是子彈攻擊，事情發生後，總統府秘書長邱義仁在記者會上露出一抹神秘的微笑，引發外界討論，隔天陳水扁以2萬9518票的些微差距險勝。319槍擊案迄今真相未明，而兩位藍營政治人物則自此背上了「藍皮綠骨」的標籤，一位是新北市長侯友宜，一位是國光生技董事長詹啟賢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。