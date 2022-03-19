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總統府：中國應承擔應盡國際責任 制止俄羅斯侵烏克蘭
美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，拜登提到對北京在台海脅迫與挑釁行為的擔憂。總統府發言人張惇涵今天表示，「我們注意到美國拜登總統重申對台灣的承諾，並強調維護台海和平穩定的重要性。我們感謝美國對台海安全的重視及對台灣的堅定支持。」
張惇涵表示，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各方的共同責任，也是國際社會的共同期待。盼中國作為區域的一員，也應負起共同責任。
張惇涵表示，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為全球及區域的和平穩定與繁榮貢獻良善力量；包括與國際社會攜手，持續支持烏克蘭。
張惇涵表示，中國應該承擔應盡的國際責任，加入國際社會的行列，制止俄羅斯對烏克蘭的侵略，做出有助於和平解決爭端的努力。
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