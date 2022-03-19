國會引爆點？！近兩年「反質詢」議題前3名全與蘇貞昌有關

image source：行政院提供

文/蔡岳霖

日前經濟部長王美花，對外公開承諾一年內不缺電，針對停電議題，國民黨立委蔣萬安在國會議場上質詢行政院長蘇貞昌時，希望蘇揆能對「未來不再發生大停電」進行承諾。對此，蘇貞昌不但沒有正面回應，還反質詢蔣萬安，雙方在國會殿堂上的進行激烈交鋒。該話題，不僅讓蘇貞昌的備詢風格掀起討論，也讓「反質詢」引發熱議，透過大數據分析，近兩年來在「反質詢」議題上，前三名都與行政院長蘇貞昌有相當大關聯性。

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酸藍軍「沒本事就不要賣弄」 蘇貞昌：從沒說不能「反質詢」



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查（2020/03/18~2022/03/17），近兩年來網路上對「反質詢」議題，聲量最高峰為2022年3月15日，討論度達6,244筆。針對國民黨立法院黨團，不滿行政院長蘇貞昌及閣員屢次反質詢，行文立法院長游錫堃召開朝野協商主持公道，落實立法院職權行使法，不能反質詢的規定；蘇貞昌在備詢前受訪表示「立法院所訂的法律，從沒有說不能『反質詢』這幾個字」。

反質詢就有話題聲量？ 蔣萬安、蘇貞昌國會殿堂數度槓上

行政院長蘇貞昌和國民黨立委蔣萬安，連日來數度交鋒，其中3月13日，蘇貞昌針對蔣萬安的質詢，並沒有承諾不停電，同時嗆蔣萬安，「你祖父還承諾要反攻大陸」，雙方在議場上你來我往，讓「反質詢」議題，瞬間被炒熱，引發網友們高度關注，當日「反質詢」討論度瞬間飆升至2,909筆。另外，「反質詢」網路聲量第三高，事件主角同樣是蘇貞昌、蔣萬安。2020年12月1日，當時蔣萬安逼問萊豬進口標示議題，蘇貞昌則反問「世界各國有沒有標示？」對此，蔣萬安怒飆「院長，不要再反質詢了」，針對立委質詢，閣揆「反質詢」的議題，當日網友討論度來到1,620筆。不過，外界也好奇，蘇貞昌近期面對其他國民黨立委質詢時，在回應議題上似乎沒有產生太大衝突，有網友提出疑問，是不是因為蔣萬安是國民黨參選台北市長熱門人選，因此蘇貞昌面對蔣萬安時態度明顯有所不同，引起不少討論。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年03月18日至2022年03月17日。