國民黨考紀會21日再議 今發第二份查常委選舉換票問卷

國民黨中常委選舉傳賄選、換票爭議，考紀會繼周三向中常委與地方黨部主官發出第一份以查察「賄選」為主軸的自清問卷後，今天下午下班前再向中常委發出第二份以查察「換票聯盟」為主軸的自清問卷，要求常委周一上午11時前回覆。

繼昨天首開考紀會議調查此次常委選舉賄選案後，今天也確定將於下周一下午3時半，再於中央黨部召開第二次考紀會議，調查首次會議尚待釐清的兩匿名檢舉案，以及首度調查換票聯盟運作情形，歡迎換票聯盟成員屆時與會表達意見。

據了解，在下周一第二次考紀會議結束後，考紀會將依調查結論做成報告，送交下周三中常會上討論後續處置方式。

考紀會主委李貴敏昨天受訪表示，之所以在考紀會議前發問卷，是在調查時間有限下，參考一般企業內部調查做法，先詢問相關當事人了解整個案情輪廓，並提供自清或自白機會，問卷本身回覆內容也可做為後續調查案情與處分參考。

據了解，周三第一次問卷鎖定是否有聽聞或參與換票聯盟，以及是否有與「投票資格者」有直接或間接交付金錢等不正當利益，還要受測者自清在這次中常委選舉過程沒有做出違反黨紀或選舉公約的事情。

今天下班前發出的問卷，則更進一步直搗「一四聯盟」與「一二聯盟」的參與情形，要受測者表態是否是兩個換票聯盟中的一員，有無因加入聯盟而支付金錢給聯盟主事者；又或者是否可提供所知道的兩個換票聯盟主導者與仲介者資訊。

考紀會這次所發出的這兩份問卷本身，都被列為密件，問券調查結果在「去識別化」後，也會寫入將提交中常會的調查報告。