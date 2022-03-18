教召見流動廁所 馬文君質疑不符合戰時情況

新制教召廣受社會討論。國民黨立委馬文君今天在立院質詢時即針對教召狀況提出意見，並稱國防部長邱國正各方經驗都沒問題，可是沒有打過仗；行政院長蘇貞昌回應，「這樣講很不敬」，邱國正也解釋，自己在金門待過，經歷八二三砲戰單打雙不打，並反問馬文君有沒有在砲彈隆隆聲的狀況下生活過？

馬文君表示，有志願役士兵陳情指出，入伍兩年連戰鬥個裝都沒有，很多東西都得自己花錢買，但教召員卻配備的新式的裝備，感到非常失望，希望可以改善此問題，並提及實地考察教召情形時，看到現場配置流動廁所、桌子鋪上桌墊、睡覺的帳篷有防潮墊、露營燈，與戰時情況不符，且還有「裝備賠償價目表」，恐讓黑道有管道以8折價拿到防彈背心等軍品，造成社會安全網的破洞。

邱國正回應，馬文君的說法並不公平，國防部為了教召準備將近一年，且戰鬥個裝是這兩年才一件一件提出來的，必須符合戰鬥部隊等前提才會有，而教召部隊正是戰鬥部隊的一環。

馬文君也質疑，現在國防部對發生戰爭時避難的規畫，都是在大樓地下室或停車場，且容納人數是以人直立來計算容積，並沒有扣除停車場停滿車的空間，且避難人員也不可能一直站著；再者，一旦停車場火燒起來，裡面躲的人逃都逃不了。邱國正說，會再派人到馬文君辦公室說明。