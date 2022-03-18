正名「台灣」公投拚2024巴黎奧運 中選會限期補正

中央選舉委員會今天召開委員會議，審議黃梓豪先生領銜提出「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，由於先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

去年四大公投落幕後，黃梓豪提出此案。理由書提到，台灣人民主張要求運動代表隊與國際賽事，皆應以台灣為名，乃是合情合理且名正言順的民主權利；更提到2018年「東京奧運台灣正名公投」只差100萬就過關，希望能讓「台灣隊」登上2024年巴黎奧運舞台。

不過，此案日前召開聽證會時，中華體育運動組會秘書長王景成表示，2018年東京奧運台灣正名公投成案後，國際奧會三度來函中華奧委會，強調在「洛桑會議」下根本無法改名。他也提到，若違反「洛桑會議」，棄「中華台北」改為「台灣」之名，所有選手恐怕會被停權。他當時「強調並拜託」務必站在保障選手、教練、裁判三方立場，駁回此案。

中選會今天召開會員會後說明，依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

理由包含，「一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第5項規定，「公民投票案經主管機關認定合於規定者，應函請戶政機關於十五日內查對提案人」。

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至該會官網「全國性公民投票專區」查詢(https://web.cec.gov.tw/referendum)。

中選會表示，全國性公民投票提案，由於先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。