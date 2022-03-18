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影／蘇揆稱把官員當狗罵 陳玉珍酸：為何把自己當狗

聯合報 / 記者賴韻如任忠泰黃純益鄭羽涵／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍酸蘇揆言論。記者任忠泰、黃純益／攝影
國民黨立委陳玉珍酸蘇揆言論。記者任忠泰、黃純益／攝影

行政院長蘇貞昌對槓國民黨立委蔣萬安餘波盪漾，蘇揆今(18)日受訪表示，把官員當狗罵的時代應該要過去了。對此，國民黨立委陳玉珍說，以前蘇小妹說過一件事情，自己把自己當成什麼，才會看成那個東西是什麼，從來沒有國會議員認為蘇院長是狗，他為什麼會自己這樣想呢？不能理解。

陳玉珍強調，蔣萬安因303大停電要求蘇院長做出承諾，而蘇院長不但不願意，還轉移焦點，反過來辱罵立委，事後又不停出言挑釁，這已經不只反質詢，是打從心底不尊重最高民意殿堂的議員，蘇院長扯這些是在貶低自己，他應該有更高的眼光來面對國會議員的質詢，而不是每天都用一些粗鄙不堪的言語，來降低自己的格調，現在還把自己當成狗了是嗎？當然官員可以為政策辯護，這是無庸置疑的，但是辯護就是要面對問題直球對決、直接回答。

民進黨立委陳亭妃指出，大家都曾經是在野黨的立委，所以在議場當中，絕對會有質詢的火花，立委應在議場中提出自己的態度，若自己認為被反質詢了，應第一時間要求主席處理；蔣萬安在事後回到國民黨當黨寶、討拍，這個動作比較奇怪。

蔣萬安 國民黨 陳玉珍 蘇貞昌

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