【重磅快評】把官員當狗罵的 不就是蘇貞昌嗎？

行政院長蘇貞昌在國會殿堂上反嗆立委蔣萬安風波，持續延燒一周，今天蘇揆更以「把官員當狗罵的時代及文化應該讓它過去」，為自己的反質詢辯解。姑且不論網友紛紛翻出把官員當狗罵的始祖就是在野的民進黨，蘇貞昌上任三年多來，多次在公開場合飆罵官員，踐踏文官尊嚴，真正把官員當狗罵最壞示範，不是別人，就是蘇貞昌自己。

蘇貞昌「酷吏」形象深植人心，這種風格在他二度回鍋閣揆後更鮮明，但作法卻是以震怒立威，不僅在內部會議中動輒羞辱官員，更常在媒體前拿官員上演「洗臉秀」來展現治軍嚴格，卻從未根本解決問題。

蘇揆在2019年1月14日上任第一天就赴桃園機場視察非洲豬瘟業務，當場拷問防檢局官員，把答不出問題的官員當眾罵了一頓。這一齣震怒立威秀讓他搶盡媒體鋒頭，後來更是愈玩愈上癮，動不動就「隨堂考」，喜以細瑣問題詢問官員，樹立自己的權威。

最著名的就是蘇揆在視察高雄榮總屏東大武分院時，當眾問高榮院長林曜祥屏東分院蓋好後有幾個停車位，林當時回答大概5百多個，惹得蘇揆當場不悅斥責，怎麼回答不出精確數字，而是「大概」而已，甚至還反嗆林曜祥「你還說行政能力強，現在我一考你連幾個停車位都搞不清楚！」讓林曜祥當場下不了台。

蘇續問林屏東大武分院總樓板面積，林曜祥很快就回答，蘇貞昌竟表示，「我故意考你，怕你連地上9層都不知道，同樣是院長，我是很嚴格的，我出手很重、又很快」。就連去新竹縣巡視新的小學成立，他也當場問新竹縣教育處長以後學校四周要種什麼樹，答不出的教育處長又是一陣尷尬。這種當眾詢問細節的做法，答不出來就給官員難堪的做法，就算不是「當狗罵」，難道不也是踐踏文官尊嚴的惡劣文化嗎？

更引發爭議的莫過於去年8月間，爆發因海關未能攔截郵寄包裹中的豬肉製品，導致含有非洲豬瘟病毒香腸流入市場。消息傳出後隔天，蘇揆突襲桃園機場海關空運包裹通關作業流程，在眾家媒體面前當場怒斥關務署官員10分鐘，怪他們沒有檢出包裹裡的違禁品，成了破口，大家面面相覷。

蘇又當場質問關務署長為何空運包裹抽驗率只有2%？署長答覆因為人力問題無法一一抽檢，加上貨物會併袋通關，若以夾藏方式，X光機容易疏漏，會對違規業者懲處罰款，並跟其他業者協商這個問題。蘇貞昌當場怒回「不要協商啦，不然也跟走私業者協商好了」。

蘇揆此舉不僅不顧專業文官尊嚴，更凸顯他毫無法治觀念，流露朕即是王法的威權心態。而且只在細節打轉，卻從頭到尾無法解決根本制度性問題－海關現有人力根本無法負荷大量進口郵包的仔細查驗。

蘇揆動輒耍官威當眾怒斥下屬的作風，不僅無視官員的自尊、打擊行政士氣，更無助解決問題。

其實，蘇貞昌現在拋出「不該把官員當狗罵」的話題，不過是為了轉移他在國會殿堂上粗野回應立委言行的焦點，當天蔣萬安的質詢也不過是要他承諾不再大停電，何來謾罵甚至「當狗罵」？以拿文官開刀、羞辱為能事的蘇貞昌，真的該終結把官員當狗罵的文化者，就是他自己。