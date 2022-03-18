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以模擬、電玩遊戲輔佐國軍訓練？ 蘇貞昌：尊重國防部

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委何志偉今於立法院質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道
民進黨立委何志偉今於立法院質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道

民進黨立委何志偉日前在政論節目中，以年輕人會打電動比喻，對於日新月異的武器設備操作一定更上手，但相關論述引發爭議。他今在立法院質詢時強調，「會打電動當然不等於會打仗」，不過可透過科技輔助軍事訓練，行政院長蘇貞昌答詢時表示，關於怎麼做對國軍訓驗有幫助，「有些用實際真刀真槍，有些用模擬或是電動等各種情況，我們尊重國防部專業訓練」。

何志偉今指出，從來沒有說過會打電動就是會打仗，不過年輕人面對新型態國防武器，上手速度會比較快，透過務實訓練，是可期待的國防實力。

對於科技輔佐模擬訓練的狀況，國防部長邱國正答詢時表示，模擬器材是必要的，尤其操作精密武器，但他也強調，手機電玩吸引年輕人，是因為可以掌握、重複，但作戰裝備操作沒有重複，一個不注意就生死存亡，「絕不能混為一談」，國軍用模擬器材做裝備演練有幫助，但還是要透過實際操作才能達到技術。

何志偉進一步詢問蘇貞昌，對於直覺式操作裝備輔佐年輕人、國軍，是否有所幫助？蘇貞昌回應，「怎樣做對國軍訓驗有幫助，有些用實際真刀真槍，有些用模擬或是電動等等各種情況，我們尊重國防部專業訓練」。

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