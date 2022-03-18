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農會法修法惹議 農會幹部：台灣竟跟共產國家一樣？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「農會法修法 政府假體制改革 真黑手介入!」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「農會法修法 政府假體制改革 真黑手介入!」記者會。圖／國民黨團提供

農委會推動農業法修法，增列農委會得指派專業理事進駐理事會，被解讀是繼水利會後，也要將農會收歸國有。中華民國農會總幹事張永成今批評，世界上政府可在農會指派專業理事的僅俄國與中國大陸，台灣什麼時候跟共產國家一樣？

張永成也提到，農委會這次農會法修法，對農會選舉若發生賄選案件，刑則從原本的3年以下有期徒刑提高為3年以上、7年以下徒刑，罰金則從9萬元提高至可併科罰100萬元以上、1000萬元以下罰金，根本把純樸農民當殺人、販毒販。

國民黨立院黨團上午舉行「農會法修法 政府假體制改革 真黑手介入!」記者會。國民黨團總召總召曾銘宗表示，農會的定位為公益法人，農委會對農會既無投資，也無股份，卻要強行指派專業理事成全國農會「太上理事」，干擾農會正常運作，企圖染指農會的舉動，國際上有農會系統如日、韓都不敢如此。

曾銘宗說，國民黨團強烈反對此次農會法修法，待修正草案送立法院審查時，將全力杯葛。

黨團副書記長謝衣鳯表示，農委會這次農會法修法，實質上是利用專業理事之名，介入屬人民團體的農會運作，違背法人自治精神；配套修正的農產品市場交易法也要求全國農民共同運銷合作社，改由農委會主管，變相控制全國所有合作社。

謝衣鳯說，農委會主委陳吉仲主委既然有這麼多閒功夫思索染指農會，何不把時間拿去解決雞蛋荒問題？現在北部連鎖超市仍買不到雞蛋，產地蛋雞農因原物料上漲，完全得不到蛋價上漲利潤。

農委會 國民黨

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