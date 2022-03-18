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政院版精神衛生法修正草案挨轟誠意不足 民團提四訴求

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委王婉諭今與同心生活協會總幹事金林、台灣精神醫學會理事長蔡長哲、台灣精神失序者聯盟發起人李昀、台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲、台北康復之友協會主任楊元彰、社區入家工作者專業促進聯盟發言人廖福源共同舉行記者會。圖／王婉諭辦公室提供
時代力量立委王婉諭今與同心生活協會總幹事金林、台灣精神醫學會理事長蔡長哲、台灣精神失序者聯盟發起人李昀、台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲、台北康復之友協會主任楊元彰、社區入家工作者專業促進聯盟發言人廖福源共同舉行記者會。圖／王婉諭辦公室提供

立法院衛環委員會即將排審政院版「精神衛生法」修正草案。時代力量立委王婉諭今舉行記者會指出，誠意不足的修法如何補破洞？她也呼籲，政府應投入相等、甚至更多資源，補足前端20萬名病患的醫療及社區照護需求，真正接住墜落的患者。

王婉諭今與同心生活協會總幹事金林、台灣精神醫學會理事長蔡長哲、台灣精神失序者聯盟發起人李昀、台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲、台北康復之友協會主任楊元彰、社區入家工作者專業促進聯盟發言人廖福源共同舉行記者會，提出四大面向訴求，希望中央的法令與政策可以協力地方佈建社區支持服務的資源，並確實建立橫向連結，正視精神障礙家庭的困境。

金林表示，當病人渡過急性期的住院與藥物治療後，其實更需要長期穩定地接受社區支持的服務，包含由在地組織提供病友與家屬情緒支持的專線電話、持續的精神復健、穩定的居住空間、同儕的互助網絡、支持性與庇護性就業等服務來承接。他呼籲，此次「精神衛生法」修正，應比照王婉諭版本以專章羅列社區支持服務項目，或比照民間團體共識版本，明訂各項服務項目。

蔡長哲說，強制住院的制度過去已有許多討論，無論是病人、家屬或精神醫療人員，其實都背負著社會安全的沉重壓力。此次行政院修法版本，雖已把「強制住院」案件，改為有專家參審之法庭法官裁定，但獨漏「強制社區治療」案件，仍保留給衛福部的審查會決定。他呼籲，如此修法對於政府希望提升社區強制治療的量能、補足社區精神醫療資源，恐怕是相反的作法，希望「強制社區治療」也應由法院裁定。

李昀認為，現行精神衛生法修法針對諮詢會成員，是由「病情穩定」的病人、家屬、病權團體三方競爭唯一的席次，代表性極度不足，應明定將障礙者組織納入諮詢會成員，並應建立透明合理的連選機制；廖福源表示，此次修法不僅欠缺有誠意的社區支持條文，整體條文也缺乏建構各種體系間所需的轉銜制度，唯有讓不同體系的服務、個管們發揮合作之功效，跨專業的合作才能張大支撐的網絡，而非單獨一人扛起照護個案之責任與壓力。

王婉諭 記者會

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