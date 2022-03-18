龐培歐支持台美建交 馬英九：雷根當選總統前也這樣說

美國前國務卿龐培歐月初率團訪台，公開主張美國應該與自由民主的中華民國台灣建立外交關係。前總統馬英九今天出席中華戰略學會會員大會致詞時質疑，為何龐培歐不在國務卿任內做這個宣布，而要等到卸任後再以平民的身分呼籲？

馬英九提醒，外交圈公認龐培歐是近年來對我國最友好的美國國務卿，但每一個國家有自己的國家利益考慮，國人一定要認清形勢，不要一廂情願。龐培歐卸任後才講這段話，到底對我國是不是有利，外交部也應好好研究。

馬英九舉例，美國前總統雷根1980年競選總統時，也曾經發表聲明，若當選美國總統就要跟中華民國復交，不過雷根一當選立場就改變了。

馬英九也提到，2020年我國有14個邦交國在世界衛生組織要推動讓中華民國以觀察員身分參加世界衛生大會，龐培歐竟然表示美國不適合連署，最後也確實未支持這個決議。