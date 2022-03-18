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綠營酸「全黨救一人」？ 蔣萬安回嗆：剛好相反

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安上午至北市議會，出席公務機關基層勞工產業工會活動時受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委蔣萬安上午至北市議會，出席公務機關基層勞工產業工會活動時受訪。記者楊正海／攝影

民進黨近日酸國民黨立委蔣萬安，現在是「全黨救一人」，蔣萬安上午至北市議會，出席公務機關基層勞工產業工會活動受訪，對於「全黨救一人，蔣萬安說，剛好相反，透過強力質詢，現在全黨團結一致。

蔣萬安說，現在全黨關注用電問題，監督政府，且行政院至今沒有辦法拿出解決用電問題的具體辦法，請行政院盡快公布他們承諾的全台電力系統總體檢報告，以及趕快面對2025再生能源無法達到20%政策目標的相關備案，請行政院拿出報告，務實面對接下來的問題。

蔣萬安上午到北市議會，媒體問蔣萬安是否加強競選布局？蔣萬安指出，過去來議會和台北市議員配合，他是兩屆台北市立委，很多議題和地方事務處理上，需要和議員配合，好好合作，來議會，不只有疫情期間捐贈物資和防疫政策討論，立法院黨團和議會黨團都密切合作，這是很自然的事。

另外，公務機關基層勞工產業工會活動，他過去每一年都有來參加，公務機關除了優秀的公務人員，還有一群基層的技工、駕駛，是重要推手，他在立法院關心勞工議題，過去一直參與工會活動，了解他們面臨的問題，如何在中央推動修法，透過質詢幫他們發聲。

媒體也問蔣萬安現在是否加快競選時程？蔣萬安僅說，他一直以來都關心基層面臨的問題，身為台北市立委，和議員合作關心市民議題，了解民眾可能碰到的問題，這其實都是在幫民眾解決問題，爭取權益，只要秉持這樣的初衷，關注民生，都會得到民眾的支持。

蔣萬安也再次被問到「藍白合」的問題，蔣萬安仍說，希望看到的是全民合，任何政黨利益不應凌駕人民利益之上 ，身為民意代表就是反映民意，為他們爭取權益，也持續在做，秉持這樣的初衷，會得到人民的認同和支持。

蔣萬安 蘇貞昌

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