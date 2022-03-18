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公視資料庫40多萬筆遭誤刪 監委要查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
公視資料庫40多萬筆遭誤刪受到關注，監委申請自動調查。本報系資料照
公視資料庫40多萬筆遭誤刪受到關注，監委申請自動調查。本報系資料照

監察委員范巽綠、賴鼎銘今天表示，公視片庫誤刪事件，凸顯未作資料備份及資訊安全防護之漏洞。政府針對補助財團法人公共電視文化事業基金會，有無監管其經營運作並定期稽查其內外控之機制？面對類似事件，是否有主動要求其盡速改善缺失之積極作為？實有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

查案監委指出，財團法人公共電視文化事業基金會負責經營公共電視及製播客家電視台，每年獲政府編列新臺幣9億元預算，在102年啟動第1代數位媒資管理系統，以數位檔案保存拍攝帶，因檔案容量遽增，108年著手建置第2代系統，亦即數位片庫；現因委外資訊維護廠商疏失，「片庫」驚傳重大災情，致數位片庫內近5年來約42萬筆數位新聞資料畫面，遭全數刪除，其中包含四大公投等重大歷史事件珍貴畫面，日後如需使用資料畫面，即只能耗費公帑向其他同業採購製播需用之資料畫面，以補該事件破網。當中有無疏失，將進行釐清。

范巽綠 公視

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