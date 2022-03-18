移工申訴遭性騷擾未依法處理 監院糾正金門縣政府

監察委員葉大華、王美玉今天表示，金門縣去年發生移工申訴遭性騷擾、仲介不當對待等情事，但金門縣政府社會處未依法處理，甚至直接通知仲介，嚴重輕忽申訴內容，因此提案糾正，並在日前聯席委員會通過糾正案。

查案監委表示，金門縣在去年7月10日，發生印尼籍移工F女的姊姊向勞動部1955專線申訴F女遭受性騷擾、仲介不當對待、被雇主指派從事許可外工作、扣留證件、仲介要求支付買工費等至少5項情事，1955也已明確記錄F女遭摸身體、胸部，甚至被照顧者配偶露出下體等狀況。

查案監委指出，經調查金門縣政府社會處漠視F女的反映，認為F女是為轉換雇主而申訴，未依性騷擾及相關法令處理，甚至未曾與F女及申訴者聯繫，還在收到申訴案的當天就逕自通知仲介出面處理，嚴重輕忽申訴內容已涉有仲介不當對待情事。

查案監委說，縣府被約詢時，仍堅稱F女只是希望轉換雇主，全然忽視女性外籍家庭看護工的脆弱處境，且此案F女姊姊及友人先後向1955專線申訴，也有非政府組織代為陳情，但縣府未探詢F女轉換雇主的真意、未依職權進行調查，就以F女轉換工作為由逕自結案，嚴重忽視移工權益，確有怠失。

調查報告另指出，勞動部應對已逾管制期限或常有不當對待移工紀錄的雇主或其家庭成員，研議相關預防機制及強化管理的配套措施，督導地方政府提升查察效能，確實檢討改進；並審視國際情勢變化、借鏡他國經驗，檢視台灣制度設計與需求，通盤研議規劃家事勞工法制化保障，維護其基本人權。