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蘇貞昌批「當狗罵」時代過去了 蔣萬安：立法院不是動物園

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安說，立法院是國會殿堂，不是動物園。記者楊正海／攝影
國民黨立委蔣萬安說，立法院是國會殿堂，不是動物園。記者楊正海／攝影

行政院長蘇貞昌上午表示，在立法院每一次質詢，主席都說明詢答時間多久，「是詢答」，過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，很希望透過詢答，好好地說明政策。對此，國民黨立委蔣萬安上午至北市議會出席基層勞工座談活動受訪時指出，蘇院長一開口就是談猴子、談狗，但立法院是國會殿堂，不是動物園。

近來蘇貞昌與蔣萬安多次針鋒相對，蘇貞昌日前嗆立委蔣萬安「街頭小混混」後，甚至還說希望蔣萬安沒有本事就不要賣弄，不然就像爬高的猴子被看到紅屁股，今天也指過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了。

蔣萬安說，蘇院長一開口就是談猴子、談狗，立法院是國會殿堂，不是動物園，立委就是把質詢的工作做好，立法院長游錫堃就是把維持議事中立的工作做好，行政官員依法回答問題，質詢是為國家找未來，立委透過問政監督政府 ，不是攻擊防守的問題，蘇院長不斷用漫罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題，以及電網脆弱的事實。

對於蘇貞昌態度仍強硬，蔣萬安指出，立法委員監督政府天經地義，他就是把質詢的工作做好，把民眾心聲反映出來 ，希望行政部門就事論事，針對問題依法回答，就是這麼簡單，還有立法院長能夠維持議事中立。用猴子來駡人，把責任推給基層，也是行政院，民眾看得看清楚。

蔣萬安 立法院 猴子

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