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挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了
立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商，國民黨團呼籲落實官員不得反質詢入法，但民進黨團反對，協商沒有結論。行政院長蘇貞昌今天表示，在立法院每一次質詢，主席都說明詢答時間多久，「是詢答」，過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，很希望透過詢答，好好地說明政策。
立法院今天繼續進行施政總質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，立法委員有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人覺得，這樣的立委太弱了；立委拿著牌子圍著官員不斷叫囂，這樣叫質詢官員，相信國人也看不下去。
蘇貞昌說，很多時候在質詢時，官員好想解釋講話，但立委就是不肯，一開口就是罵，有時候連三字經都罵出來；因此過去常常要邀請優秀人才到政府來，有人不敢來，第一個理由就是不願意面對謾罵式的立委。
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