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疫苗不良反應無專責 陳宏宇：我幸運 挺過來了

聯合報 / 記者林新輝程平╱台北即時報導
陳宏宇先生打疫苗後產生關節病變，醫生診斷敗血症。記者曾吉松／攝影
陳宏宇先生打疫苗後產生關節病變，醫生診斷敗血症。記者曾吉松／攝影

陳宏宇44歲，去年，10月16日他預約到花博最後一場，打完隔天，身體還好，有點累、有些悶痛，但很輕微。18日晚上開始，手腳過敏水腫。

當時懷疑是過敏，就先去診所掛號，但不知要看什麼科，診所給他抗組織胺，醫師建議，症狀若持續，就要去醫院掛急診。19日晚上，開始發燒、畏寒，隔天一早就去掛急診。他打的是BNT疫苗，到了醫院，就先抽血，擔心會有心肌炎、心脈炎，也打了抗組織胺，因為有水腫，醫師開過敏藥、退燒藥，要他回家觀察。

21、22日還是發燒、畏寒，吃2天藥都沒用，再去急診，跟醫生討論後，醫生給他3個選擇:拿藥回家、住院、打類固醇觀察，他選擇住院。住院期間一直發燒，收治的醫師是感染科，當時他就好奇，醫院有沒有成立疫苗不良反應專責病床，由各科統籌，講不好聽，感覺像是輪到哪個醫生有空就收，疫苗不良反應算是小眾，因為當時政策就是要大家打疫苗。

住院2周，第一周連續發燒，那時醫院有抽血，認為他有符合敗血症的症狀。他是出院拿到診斷證明，才知他有敗血症。後來看新聞，有1個花蓮警察局主秘打完疫苗出現敗血症，可是沒有熬過去，聽到敗血症就很敏感，跟他一模一樣，只是他比較幸運。

在醫院有做胸部X光、胸部超音波、心臟超音波、胸部CT、全身掃瞄，才知道全身關節都有發炎，肩關節比較嚴重。他全家對這樣的案例沒有頭緒，沒有家族病史、沒有慢性病，後來找到「疑似」與疫苗有關。醫師口風很緊，不會馬上確定一定就是疫苗，最終診斷證明是敗血症，「疑似」接種疫苗引起。

打完疫苗後，他有後遺症都不知道要看哪科?全都是自己做功課，沒有專責醫生能告訴他後續要怎麼辦。衛生所有來關心，他說他還在發炎，衛生所也只是要他去看醫生，他問要看什麼科，衛生所也不知道，幸好他的妹妹在免疫風溼科當護理師，給了他正確的答案。

出院時，醫院要他聯絡南港衛生所，衛生所要他準備資料，可以申請救濟，申請後，發1張疫苗不良反應通報紀錄，去年11月4日遞上去，過了兩個多月，今年1月28日才立案，之後才能排入衛福部疫苗受害審議小組。聽說1個月才開二次會，審議完要半年後，「需要那麼久嗎?」

 「只能說我還滿幸運的，挺過來了」。陳宏宇只能心有餘悸的這樣安慰自己。

陳宏宇先生打疫苗後產生關節病變，醫生診斷敗血症。記者曾吉松／攝影
陳宏宇先生打疫苗後產生關節病變，醫生診斷敗血症。記者曾吉松／攝影

疫苗 衛生所 敗血症

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