孫大千結合對抗全球暖化意象發行NFT 26分鐘214枚完售

全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長、前立委孫大千連同新觀點協會，昨下午7點在MaiCoin平台暨Qubic Creator推出結合對抗全球暖化意象的頭像式NFT爆走企鵝系列（Crazy Penguins）。第一波發行2000枚，其中214枚上架銷售，每枚售價$100新台幣，在短短26分鐘內全部售完。剩餘的1786枚將免費空投給加入「孫大千X區塊鏈X全球暖化」Discord群組的朋友。

孫大千於2016年離開立法院之後，獲聘至中信金融管理學院擔任教授，同時接任全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長的職務，一直致力於推動對抗全球暖化，以及推廣區塊鏈應用的工作。此次所發行的頭像式NFT爆走企鵝系列，就是結合對抗全球暖化議題，以即將面臨滅絕危機的南極皇帝企鵝為主角來設計發想。

孫大千表示，爆走企鵝系列總共發行6000枚NFT，將分為三階段推出，各2000枚。每一階段都會保留一定的數量免費空投給願意加入「孫大千X區塊鏈X全球暖化」Discord群組的朋友，只要加入群組後附上錢包地址，發行方就會空投一枚爆走企鵝NFT給會員。同時，在6,000枚當中，還包含了3枚隱藏特殊版本。

孫大千表示，此次發行NFT項目主要的目的不是為了獲利，而是希望能夠號召更多的年輕世代一起加入「孫大千X區塊鏈X全球暖化」的Discord群組，集合眾人的力量，身體力行的投入對抗全球暖化的工作。未來在群組中會定期舉辦論壇以及相關的活動，希望能夠以民間的力量來彌補政府對抗全球暖化的不足。此項目所有最終的獲利都將由新觀點協會捐給對抗全球暖化的組織。

孫大千指出，爆走企鵝系列第一階段的發行出乎意料的大受歡迎，第二階段和第三階段發行時將會結合更多的民間社團共襄盛舉，提供更多的加值功能和福利。所有該項目NFT的持有者都將擁有此圖像完整的數位所有權，未來也將考慮將2D鑄造為3D角色，和遊戲產業進行合作。