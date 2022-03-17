人道援贈烏克蘭物資超過7500箱 今舉行啟運儀式

外交部今下午啟運對烏克蘭人道援贈愛心物資約5.5噸（約357箱），後續物資DHL將以每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克；其他物資也將分批寄送至波蘭及其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

另賑災基金會今公布，「賑濟烏克蘭專戶」開設至今日下午4時10分累計收到善款為6.78億元，今日最大一筆捐款為280萬元，為企業捐款；因應外交部第二波援助難民行動，賑災基金會今即時撥付3.5億，交外交部進行賑助烏克蘭難民事宜。

據賑災基金會新聞稿，外交部表示，善款將透過我國代表處轉至收受難民的駐在國政府或指定賑濟工作執行機構，並請機構依透明公開原則儘速辦理，後續將提供成果報告，以昭公信。

外交部發布新聞稿指出，今日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式，由外交部長吳釗燮主持，並邀請波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Sulakova）、烏克蘭僑民鄭莎莎（Daria Zheng），以及在烏克蘭出生的俄羅斯僑民韓麗雅（Olga Khalina）出席見證。

吳釗燮致詞表示，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已造成至少300萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，是歐洲二次戰後以來最嚴重的人道危機；身在自由民主台灣的國人，因為長期面對中國大陸的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮Taiwan Can Help的精神，希望能將緊急物資送到亟需幫助的烏克蘭難民手中。

外交部表示，本次募集物資的活動自3月7日起，將於3月18日下午5點結束，截至17日上午的統計，共募得超過7500箱、重約至少50噸的物資，而且物資捐贈的數量仍持續增加中。