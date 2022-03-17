阻反質詢朝野無共識 游錫堃：立委要攻守兼備充實自己

行政院長蘇貞昌反質詢國民黨立委蔣萬安惹議，立法院今朝野協商討論是否落實立法院職權行使法規範破局。也遭質疑主持議事不公的立法院長游錫堃說，議場攻防，每個委員都必須攻守兼備，有辦法攻就要有辦法守，充實自己才是上策。

游錫堃表示，質詢本來就是你講了以後，講得好壞都要讓人民評斷，他以前當省議員時也不是說了就贏，也曾因為遭官員反質詢被漏氣，但「我也要培養反反質詢的能力」；台灣民主得來不易，有些觀念要報告。

立法院下午朝野協商反質詢爭議，國民黨團總召曾銘宗表示，立法院職權行使法規定，被質詢不得拒絕答覆質詢，答覆也不可超過質詢範圍之外，若違反主席可以制止。

曾銘宗也提到，反質詢爭議涉及憲法層次與立院尊嚴，游錫堃稱立法院長是最後一戰，做好就功德無量。曾也舉例，過去包含交通部前部長林佳龍擔任立委時，現任立委陳歐珀、管碧玲都曾抗議遭官員反質詢，「管可能貴人多忘事」。

民進黨團總召柯建銘則回應，立法院是最大競技場，朝野攻防很常見，過去國民黨執政時，很多立委也被行政院前院長吳敦義答詢時「電過」，吳的口才是立委很大挑戰，但「我們也是這樣走過來」，大家共同面對，對反質詢很難入法規範。管碧玲也附和，「我沒有要入法」。

游錫堃最後裁示時表示，反質詢定義到現在不清楚，中華民國法律沒有定義，否則不會國民黨前主席立委江啟臣還提案要入法。

游錫堃也還原，蔣萬安質詢當天，有稍微提一下要他制止蘇貞昌，但當他要處理蔣就又閃過去，他沒有正式向主席提出，而就算蔣提出，他也是得制止蘇，而非應制止蘇。

游錫堃表示，針對蔣萬安當天質詢，若是就停電跟反攻大陸那就「不搭嘎」，超過質詢範圍；但就蔣質疑蘇貞昌不敢承諾部分，蘇舉例回應，那就沒有超出範圍。

游錫堃說，立法院質詢制度從省議會超過來，他當8年省議員，省政府官員也有反質詢，且戒嚴時期質詢不只反質詢，還會被抓起來，美麗島受刑人就有人因為在省議會講話當局不喜歡被抓，那時候他也沒在怕，繼續質詢。