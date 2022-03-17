包場看「時代革命」 蔡總統：民主自由是台灣堅守價值

蔡英文總統今天前往觀看紀錄香港反送中的電影「時代革命」。蔡總統表示，面對全球威權主義持續擴張，香港的經驗告訴台灣，民主自由是必須堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間。未來台灣會繼續深化民主、捍衛價值，也要呼籲國際民主陣線的盟友，一起來撐香港、關心香港，給港人最大的支持和聲援。

蔡總統包場邀請對象包括國策顧問、小英之友會、小英志工團，以及圖文作家A RAY、YouTuber鍾明軒、含羞草日記草爺、藝人郭昱晴一同包場觀賞電影「時代革命」。

蔡總統說，台灣是全世界唯一上映「時代革命」的國家，這段時間也收到很多香港網友留言，他們很謝謝台灣上映「時代革命」，讓更多人知道香港的真實處境，他們也希望疫情結束以後，能有機會來台灣看這部片紀錄片。

蔡總統指出，台灣也走過漫長的民主化道路，對香港朋友的經歷，台灣更能感同身受，也讓台灣更加珍惜得來不易的民主自由，相信這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片，這也是所有關心香港前途、民主發展的人，都應該來看的紀錄片。