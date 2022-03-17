蘇貞昌立院反質詢 學者批不尊重國會

「國會質詢權是立委最基本權利，無論有否法律規範都應遵守！」針對行政院長蘇貞昌近日嗆立委蔣萬安一事，台師大政研所教授曲兆祥指出，質詢是國會最基本的慣例，無論有沒有明文立法都要遵守；施正鋒也強調，蘇貞昌如此反質詢，是非常不尊重國會的行為。

反質詢惹議

近日蘇貞昌在立法院備詢時，對藍委蔣萬安進行反質詢，還嗆蔣萬安「你祖父說要反攻大陸…」等言論，引發朝野討論，國民黨甚至打算修法，明文規定禁止反質詢。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，《立院職權行使法》第25條與《憲法》增修條文第3條都已規範質詢要件，無須再立法。

《立院職權行使法》第25條第1項規定：「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外。」；《憲法》增修條文第3條第2項第1款則明定：「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」

質詢原則無需明說

曲兆祥也說，議會政治源於西方民主，在過去就已經保障國會議員的質詢權利，法律沒有必要每個事情都要細如牛毛的規定，國會議員的質詢權就是天經地義的政治慣例。他直言，蘇貞昌與民進黨事後的硬凹，只顯示自己氣量狹小，這種錯誤只要事後道歉就好，內閣也不會因為一時情緒衝動而倒閣，如此狡辯實在大可不必。

曲兆祥擔心，如果以後各部會官員群起效尤，將會破壞立法院的秩序，而蘇貞昌之所以能如此理直氣壯，也是因為有民意的支持，未來是否會進一步惡化為獨裁也令人擔憂，畢竟很多獨裁者一開始也並非獨裁，而是在有利的政治環境下就造成民主憲政體制的崩潰。

需尊重國會議員

施正鋒直言，質詢是內閣制傳統，雖然台灣修憲較為模糊，介於內閣制與總統制（不用質詢）之間，但質詢時的原則還是遵循內閣制的傳統，因此蘇貞昌的行為就是不尊重國會，而且現在民進黨立委紛紛為蘇貞昌辯護也很不合理，「蘇貞昌過去無論是對藍委鄭麗文、鄭正鈐都已有反質詢惡例，民進黨立委卻都不作聲！」他不滿的說。

施正鋒也以美國的例子指出，過去民主黨全面執政時，眾議院議長歐尼爾雖為民主黨籍，但在議事規範上仍是中立執行，更何況台灣的行政院長沒有民意基礎（總統直接任命），面對具有民意基礎的國會議員更應該尊重。

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