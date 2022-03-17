快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

蘇貞昌立院反質詢 學者批不尊重國會

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長蘇貞昌近日反質詢立委，引發朝野熱議。（Photo by 行政院）
行政院長蘇貞昌近日反質詢立委，引發朝野熱議。（Photo by 行政院）

「國會質詢權是立委最基本權利，無論有否法律規範都應遵守！」針對行政院蘇貞昌近日嗆立委蔣萬安一事，台師大政研所教授曲兆祥指出，質詢是國會最基本的慣例，無論有沒有明文立法都要遵守；施正鋒也強調，蘇貞昌如此反質詢，是非常不尊重國會的行為。

反質詢惹議

近日蘇貞昌在立法院備詢時，對藍委蔣萬安進行反質詢，還嗆蔣萬安「你祖父說要反攻大陸…」等言論，引發朝野討論，國民黨甚至打算修法，明文規定禁止反質詢。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，《立院職權行使法》第25條與《憲法》增修條文第3條都已規範質詢要件，無須再立法。

《立院職權行使法》第25條第1項規定：「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外。」；《憲法》增修條文第3條第2項第1款則明定：「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」

質詢原則無需明說

曲兆祥也說，議會政治源於西方民主，在過去就已經保障國會議員的質詢權利，法律沒有必要每個事情都要細如牛毛的規定，國會議員的質詢權就是天經地義的政治慣例。他直言，蘇貞昌與民進黨事後的硬凹，只顯示自己氣量狹小，這種錯誤只要事後道歉就好，內閣也不會因為一時情緒衝動而倒閣，如此狡辯實在大可不必。

曲兆祥擔心，如果以後各部會官員群起效尤，將會破壞立法院的秩序，而蘇貞昌之所以能如此理直氣壯，也是因為有民意的支持，未來是否會進一步惡化為獨裁也令人擔憂，畢竟很多獨裁者一開始也並非獨裁，而是在有利的政治環境下就造成民主憲政體制的崩潰。

需尊重國會議員

施正鋒直言，質詢是內閣制傳統，雖然台灣修憲較為模糊，介於內閣制與總統制（不用質詢）之間，但質詢時的原則還是遵循內閣制的傳統，因此蘇貞昌的行為就是不尊重國會，而且現在民進黨立委紛紛為蘇貞昌辯護也很不合理，「蘇貞昌過去無論是對藍委鄭麗文、鄭正鈐都已有反質詢惡例，民進黨立委卻都不作聲！」他不滿的說。

施正鋒也以美國的例子指出，過去民主黨全面執政時，眾議院議長歐尼爾雖為民主黨籍，但在議事規範上仍是中立執行，更何況台灣的行政院長沒有民意基礎（總統直接任命），面對具有民意基礎的國會議員更應該尊重。

【更多精采內容，詳見

蘇貞昌 行政院 內閣

延伸閱讀

疫情使除籍人口暴增 國民黨：蘇貞昌彈性處理承諾安在？

停電因動物農莊？蔣萬安：民眾用電難道要擔心小動物亂跑

何志偉說打電動可殲敵 黃子哲：被拿掃把的蘇貞昌帶壞

各地頻跳電 中市議員酸：下次輪到哪隻小動物？

相關新聞

反質詢協商 朝野無共識

行政院長蘇貞昌「反質詢」國民黨立委蔣萬安引發爭議，立法院昨天朝野協商，討論是否落實立法院職權行使法規範，但僅協商四十分鐘...

【圖輯】照片看歷史／1960年國大代表參觀空軍飛行演習

1960年3月18日，全體國大代表前往台北松山基地參觀空軍總部舉行的飛行演習和裝備展覽，國民大會主席團推定代表白崇禧擔任這次參觀空軍演習的總領隊，空軍派出雷虎飛行特技小組、直升機及傘兵空降表演。

疫苗不良反應無專責 陳宏宇：我幸運 挺過來了

陳宏宇44歲，去年，10月16日他預約到花博最後一場，打完隔天，身體還好，有點累、有些悶痛，但很輕微。18日晚上開始，手...

綠營屏縣長初選 周春米深夜發文 藏頭文強調贏得初選

民進黨屏東縣長初選倒數不到20天，登記初選立委鍾佳濱、莊瑞雄、立委周春米，三方競爭激烈。立委周春米昨深夜發長文「初選，沒...

孫大千結合對抗全球暖化意象發行NFT 26分鐘214枚完售

全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長、前立委孫大千連同新觀點協會，昨下午7點在MaiCoin平台暨Qubic Creato...

沒有蔣經國推動民主哪有現任蘇揆 蔣萬安更應理直氣壯

行政院長蘇貞昌和國民黨立委蔣萬安的「流氓院長」與「街頭小混混」國會大戰歹戲拖棚，朝野互相指責，今天立法院長游錫堃還召集「反質詢是否入法」的協商，諷刺的是，憲法規定，行政院向立法院負責，閣揆須向立法院報告和備詢，立法院須監督行政院，立法機關代表民意為民喉舌，官員反質詢規避監督，是藐視國會、踐踏民意。憲法既有明定，蘇揆違反民主憲政精神已是事實，國民黨卻要將反質詢入法，實是多此一舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。