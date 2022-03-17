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國民黨考紀會中常委賄選案仍有2案 周一再開會釐清

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為國民黨立委李貴敏。聯合報系資料照片
圖為國民黨立委李貴敏。聯合報系資料照片

國民黨中常委選舉傳賄選爭議，考紀會今開會調查黨內賄選檢舉案，並約談相關被檢舉人說明。經調查，總計8項檢舉案中匿名6案因檢舉證據難以認定賄選，決議不予處理；另2案具名檢舉案，則仍有證據待釐清，預計下周一再開會釐清。

考紀會主委李貴敏表示，若最後查有賄選事實，當選中常委將撤銷當選資格，行賄參選人與收賄黨代表也將開除黨籍處分。

但李貴敏鼓勵，有知情或收受賄款黨代表能勇於吹哨，再具名提出檢舉，再後續黨紀處分上，也會比照「自首可以免除其刑」辦理。

為調查中常委賄選情形，國民黨中央日前公開呼籲檢舉，最後統整為8案，今天召開考紀會進行審理，除邀當事人到會說明，考紀會也逐案釐清被檢舉人遭檢舉資料與證物。

經3小時餘會議，6匿名檢舉案所提供賄選證物，經檢視與當事人或代理人解釋後，均認定證據難以證明賄選，最後決議不予處理。而2具名檢舉案，則因涉及如金錢賄選檢舉，並無提供證物，仍待進一步查證，最後嫌疑人也僅剩2人。

李貴敏表示，由於下周三常會必須報告具體調查結果，對仍待進一步釐清兩案，目前推估，應會於下周一再開一次會議調查，也會再邀相關被檢舉人到會說明；至於目前已決議不予處分6案，若有檢舉新證據，仍有可能再重啟審理。

據了解，目前仍待釐清的2項賄選檢舉案所牽涉的中常委，均為首度參選當選，其中1人長期爭議不少，另一為具台商背景。

賄選 考紀會 中常委 國民黨 李貴敏

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