國民黨醫委會蔡明忠：別讓中部民眾承擔全國空汙

近來缺電問題不斷，國民黨醫療委員會主委蔡明忠質疑，政府除了怪罪小動物們攻擊台電設施，完全沒有務實做為，只能努力燒煤減少電力吃緊問題，今天台中與中部地區空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，中火為拯救缺電危機，拼命加大供電量支援，讓中部民眾「用肺發電」，等於慢性毒害民眾健康。

蔡明忠指出，中火機組都是燃煤，本身就是大型汙染事業，為了國家錯誤的能源政策，當火力全開，台中市民、中部地區民眾就必須「吸飽吸滿」漫天的空汙。醫界多次呼籲，以燒煤維持全國電力不是正確與長久的辦法，台灣因空汙造成愈來愈多的慢性病人及嚴重過敏的幼兒，讓人非常不樂見。

蔡明忠指出，台中市長盧秀燕上任後，開始整治，PM2.5從21.3微克降到16.7微克，改善了21%，至少給中部民眾一個稍微乾淨的環境。然而303全台大停電後，接連發生跳電、停電等，政府除了卸責給無法說話辯解的小動物們，就只能放任台電中火狂燒煤，火力全開。

國民黨醫療委員會呼籲，政府應採用乾淨的能源發電，同時分散電力供應的地區，不該讓中部民眾承受全國最多的空氣汙染。蔡明忠指出，若中央政府持續以傲慢的態度回應民眾的生存吶喊，中部民眾定會使用選票展現他們對於健康受害的高度憤怒。