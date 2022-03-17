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吳進木案外交部狀況外 三監委聯手立案徹查
監察委員王美玉、林郁容、林文程今天表示，外交部前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木於去年11月間離任，尼國旋於同年12月間宣布與我國斷交，同時授予吳尼加拉瓜國籍，此案事關乎外交情勢掌握與國家機密保護法等問題，已針對該案申請自動調查。
三位監委指出，吳進木任內未回報台尼斷交之情資，外交部事前亦未知悉吳進木向尼國申請入籍一事；另依國家機密保護法規定，吳進木屬辦理國家機密退離職人員，出境管制期限至2024年11月中旬。對於台尼斷交及吳進木申請入籍，為何外交部事前狀況外？對於外交情勢之掌握，有無疏漏？又吳進木為國家機密保護法所定涉密人員，疑已於尼國置產定居，如何落實其出境管制？均有調查瞭解之必要。
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