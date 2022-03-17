快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳進木案外交部狀況外 三監委聯手立案徹查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前駐尼加拉瓜大使吳進木。圖／取自僑委會網站
前駐尼加拉瓜大使吳進木。圖／取自僑委會網站

監察委員王美玉、林郁容、林文程今天表示，外交部前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木於去年11月間離任，尼國旋於同年12月間宣布與我國斷交，同時授予吳尼加拉瓜國籍，此案事關乎外交情勢掌握與國家機密保護法等問題，已針對該案申請自動調查。

三位監委指出，吳進木任內未回報台尼斷交之情資，外交部事前亦未知悉吳進木向尼國申請入籍一事；另依國家機密保護法規定，吳進木屬辦理國家機密退離職人員，出境管制期限至2024年11月中旬。對於台尼斷交及吳進木申請入籍，為何外交部事前狀況外？對於外交情勢之掌握，有無疏漏？又吳進木為國家機密保護法所定涉密人員，疑已於尼國置產定居，如何落實其出境管制？均有調查瞭解之必要。

吳進木 斷交 外交部

延伸閱讀

尼國前大使叛逃引爆朝野對峙 吳釗燮：吳進木是被陷害

吳進木獲尼國國籍 林濁水又發文：外交部先說清楚！

【即時短評】前大使入尼籍 外交部只知推給當事人說明

事先不知我前大使獲尼加拉瓜國籍 林濁水：什麼鬼外交部？

相關新聞

反質詢協商 朝野無共識

行政院長蘇貞昌「反質詢」國民黨立委蔣萬安引發爭議，立法院昨天朝野協商，討論是否落實立法院職權行使法規範，但僅協商四十分鐘...

【圖輯】照片看歷史／1960年國大代表參觀空軍飛行演習

1960年3月18日，全體國大代表前往台北松山基地參觀空軍總部舉行的飛行演習和裝備展覽，國民大會主席團推定代表白崇禧擔任這次參觀空軍演習的總領隊，空軍派出雷虎飛行特技小組、直升機及傘兵空降表演。

疫苗不良反應無專責 陳宏宇：我幸運 挺過來了

陳宏宇44歲，去年，10月16日他預約到花博最後一場，打完隔天，身體還好，有點累、有些悶痛，但很輕微。18日晚上開始，手...

綠營屏縣長初選 周春米深夜發文 藏頭文強調贏得初選

民進黨屏東縣長初選倒數不到20天，登記初選立委鍾佳濱、莊瑞雄、立委周春米，三方競爭激烈。立委周春米昨深夜發長文「初選，沒...

孫大千結合對抗全球暖化意象發行NFT 26分鐘214枚完售

全國商總區塊鏈應用及發展研究所所長、前立委孫大千連同新觀點協會，昨下午7點在MaiCoin平台暨Qubic Creato...

沒有蔣經國推動民主哪有現任蘇揆 蔣萬安更應理直氣壯

行政院長蘇貞昌和國民黨立委蔣萬安的「流氓院長」與「街頭小混混」國會大戰歹戲拖棚，朝野互相指責，今天立法院長游錫堃還召集「反質詢是否入法」的協商，諷刺的是，憲法規定，行政院向立法院負責，閣揆須向立法院報告和備詢，立法院須監督行政院，立法機關代表民意為民喉舌，官員反質詢規避監督，是藐視國會、踐踏民意。憲法既有明定，蘇揆違反民主憲政精神已是事實，國民黨卻要將反質詢入法，實是多此一舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。